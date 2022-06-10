Чешские полицейские нашли полтонны кокаина в коробках из-под бананов

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Чешские полицейские изъяли полтонны кокаина в супермаркетах, расположенных в городах Йичин и Рыхнов-над-Кенжоу, сообщили в Twitter правоохранительной службы Чехии. По предварительной информации белый порошок завезли на территорию страны из Колумбии. Ранее пакеты со стимулятором обнаружили сотрудники местных супермаркетов в коробках из-под бананов. Следователи выяснили, что кокаин мог быть направлен и в другие чешские места.

Пакеты с кокаином в коробках из-под бананов обнаружили сегодня во второй половине дня сотрудники супермаркетов в Йичине и Рыхнове-над-Кнежноу. Криминалисты установили, что аналогичный «товар» поступил и в некоторые другие места Чехии, — сказано в сообщении.

15 мая партию кокаина весом около 400 килограммов конфисковали сотрудники Национального управления по контролю за оборотом наркотиков Доминиканской Республики. Доминиканская Республика представляет собой один из крупнейших пунктов переправки наркотических веществ в США и Европу. С начала 2022 года в стране было конфисковано более 14 тонн кокаина.

Ранее стало известно о том, что мэр Лондона Садик Хан создал первую в истории города комиссию по наркотикам. Целью является рассмотрение статуса каннабиса, который сейчас в городе не легализован.