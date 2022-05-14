Мэр Лондона создал комиссию по наркотикам для определения статуса каннабиса Мэр Лондона Хан создал комиссию по наркотикам для определения статуса каннабиса

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Первую в истории Лондона комиссию по наркотикам создал мэр британской столицы Садик Хан. Целью является рассмотрение статуса канабиса, который сейчас в городе не легализован. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Садик создаёт лондонскую комиссию по наркотикам из независимых экспертов и ведущих деятелей в области уголовного правосудия, общественного здравоохранения, политики, общественных отношений и научных кругов для изучения эффективности законов о наркотиках, уделяя особое внимание каннабису, — говорится в сообщении.

Там подчёркивается, что наркотики класса А — такие как героин или кокаин — комиссия рассматривать не будет.

В настоящее время Садик Хан находится с визитом в Лос-Анджелесе, где перенимает опыт городских властей, легализовавших каннабис в 2016 году. Мэр Лондона посетил аптеку и завод по выращиванию каннабиса. Также он встретился с ключевыми фигурами полицейского управления региона, городским правительством и лицензированными продавцами и производителями, чтобы узнать у них, какие уроки может извлечь Великобритания в ответ на связанные с наркотиками проблемы.

Известно, что в Калифорнии на 56% сократилось число задержаний, связанных с каннабисом, после легализации его употребления, хранения и выращивания. Число арестов за тяжкие преступления за употребление растения сократилось на 74%.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что насвай является «новой формой наркотических средств», состоящей из химических реагентов, в том числе клея и гашиша. Он отметил, что по этой причине данный вид табачного изделия необходимо включить в перечень запрещённых в РФ наркотических средств. Соответствующий запрос парламентарий направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.