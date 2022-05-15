В Доминиканской Республике перехватили около 400 килограммов кокаина

Фото Juri Zolotarev/Russian Look/Global Look Press

Партию кокаина весом около 400 килограммов конфисковали сотрудники Национального управления по контролю за оборотом наркотиков Доминиканской Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ведомства.

Согласно сообщению, партию обнаружили при досмотре на борту катера близ побережья города Пальмар-де-Окоа на юге Доминиканской Республики. Точное количество задержанных в связи с этим подозреваемых в организации сети наркотрафика не указывается.

Доминиканская Республика представляет собой один из крупнейших пунктов переправки наркотических веществ в США и Европу. С начала 2022 года в стране было конфисковано более 14 тонн кокаина.

Ранее стало известно о том, что мэр Лондона Садик Хан создал первую в истории города комиссию по наркотикам. Целью является рассмотрение статуса каннабиса, который сейчас в городе не легализован.