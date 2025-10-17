«Агония продолжается»: Зеленского уличили в узурпации региональных властей Медведчук заявил о попытках Зеленского взять под контроль региональные власти

Украинский президент Владимир Зеленский продолжает систематически устранять независимость местных органов власти, заявил экс-глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на сайте организации. По словам политика, после блокирования выборов на местном уровне начался процесс установления полного контроля над региональными управлениями.

Агония Зеленского продолжается. <…> Зеленский, после того как заблокировал выборы местной власти, начал ее зачищать с целью сделать ее полностью подконтрольной себе, — говорится в заявлении.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что президент Украины начал процесс замены градоначальников без организации выборных процедур. По его словам, Зеленский намерен установить управление избирательным потенциалом Одессы после лишения мэра города Геннадия Труханова гражданства страны.

Кроме того, политолог Владимир Скачко заявил, что Зеленский лишил Труханова гражданства для демонстрации собственного властного контроля над городом. По мнению аналитика, освободившуюся должность, вероятно, займет лояльный националистически настроенный политик.