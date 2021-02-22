Массовая авария перекрыла движение в Петербурге

https://static.news.ru/photo/a136da18-75f5-11eb-8288-96000091f725_660.jpg Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com

Больше 10 машин столкнулись на петербургской дамбе. В результате на определённое время движение по дороге было перекрыто.

Первая авария произошла примерно в 15:45. В 17:00 число столкнувшихся машин выросло с 10 до 13, а дорожные службы полностью перекрыли автомобильное движение. Спустя час автомобилистам разрешили использовать одну из полос — среднюю, передаёт «Фонтанка».

Как писал NEWS.ru, грузовой автомобиль протаранил кафе в Воронежской области. Тяжёлая машина снесла стену и в буквальном смысле въехала в помещение. Инцидент произошёл 21 февраля в посёлке Большой Самовец Эртильского района. Видеозапись необычного ДТП попала на камеры видеонаблюдения, запись появилась в социальных сетях. В аварии участвовал грузовик MAN с прицепом. В момент происшествия внутри находились несколько посетителей и персонал. Протаранив стену, автомобиль снёс столик, за которым сидели трое мужчин.

15 февраля на Тверской улице в Москве столкнулись пять автомобилей. Было затруднено движение в сторону центра. В ДТП пострадал один человек. 14 февраля мужчина попытался угнать автомобиль Volvo. Преступный порыв посетил злоумышленника, когда он увидел автомобиль с незапертой дверью в Конном переулке. Преступник сел за руль, но не смог далеко уехать, поскольку врезался в сугроб. Было возбуждено уголовное дело.