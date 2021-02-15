В центре Москвы произошло массовое ДТП

https://static.news.ru/photo/4f5eea70-6f72-11eb-8363-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы на Тверской улице произошло массовое ДТП. Там столкнулись пять автомобилей, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работают городские службы. Движение в сторону центра затруднено, — говорится в сообщении дептранса, которое цитирует телеканал «Москва 24».

На месте присутствуют специалисты скорой медицинской помощи, пожарные, а также сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Водителей предупреждают, что из-за ДТП возникла пробка. Автомобилистов просят выбирать объездные пути.

По данным СМИ, в ДТП пострадал один человек, перекрыты две полосы движения из пяти. Тем не менее официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве загорелся трамвай с пассажирами. По предварительным данным, все люди успели эвакуироваться. Данных о пострадавших пока не поступало. По словам очевидцев, инцидент произошёл на Новощукинской улице. Подробности происшествия выясняются.

Похожий случай произошёл в Казани под мостом на Cибирском тракте. Инцидент произошёл 5 января в 07:42, и пассажиров в транспортном средстве не было. Отмечается, что прямо во время движения в кабине водителя вспыхнула приборная панель. Как сообщают спасатели, огонь удалось потушить ещё до приезда пожарных. Пострадавших не оказалось. Причиной возгорания предварительно названа неисправность механизмов транспорта.