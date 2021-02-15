Мужчина в Москве угнал авто и влетел в сугроб

https://static.news.ru/photo/6acdde22-6f97-11eb-8f0b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве мужчина, попытавшийся угнать автомобиль, потерял управление и врезался на чужой машине в сугроб.

В столичную полицию поступило заявление о пропаже автомобиля марки Volvo. Автоугонщик признался, что увидел автомобиль с незапертой дверью и решил его угнать. Инцидент произошёл утром 14 февраля в Конном переулке.

Правоохранители быстро обнаружили пропавший автомобиль. Похититель 1994 года рождения не справился с управлением и въехал в снежное препятствие.

Молодой человек сел в авто, нажал педаль газа, начал движение, не справился с управлением и врезался в сугроб, — рассказали «Вечерней Москве» в пресс-службе московского главка МВД РФ.

В связи с инцидентом в отношении угонщика было возбуждено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре Москвы на Тверской улице произошло массовое ДТП. Там столкнулись пять автомобилей. На месте присутствуют специалисты скорой медицинской помощи, пожарные, а также сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства инцидента. Информации о пострадавших не поступало.