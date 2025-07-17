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17 июля 2025 в 10:11

Популярная технология китайских авто обернется для россиян ужесточением ПДД

МВД предложили запретить управление автомобилем через смартфон

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Устранить правовые пробелы в КоАП и упорядочить использование автопилотов в РФ предложили на фоне роста числа машин, управляемых через смартфон, сообщил Telegram-канал SHOT. Водителей могут обязать лично находиться за рулем и не использовать гаджеты для дистанционного контроля автомобиля.

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой поручить разработку определенных поправок в ПДД. Если водитель уходит со своего места во время движения автомобиля, то ему может грозить штраф в 15 тысяч рублей. Для этого потребуется внести соответствующие поправки в КоАП.

Шапарин отметил, что некоторые водители пытаются избежать ответственности за езду в нетрезвом виде, используя системы помощи при вождении. Он подчеркнул, что такие случаи недопустимы. По словам главы НАС, предложение не затрагивает тестируемый в рамках эксперимента автоматизированный транспорт, однако с беспилотными автомобилями китайского производства, по его мнению, необходимо навести порядок.

Ранее депутаты Госдумы предложили вернуться к прежней системе оплаты административных штрафов за нарушения ПДД с 50%-й скидкой. По словам авторов инициативы, обсуждение данного вопроса активно происходит в обществе.

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