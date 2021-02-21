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Происшествия

Грузовик въехал в кафе под Воронежем

11:38, 22 февраля 2021 21
Фото: Кадр из видео/Воронеж VRN/vk.com

Грузовой автомобиль протаранил кафе в Воронежской области. Тяжёлая машина снесла стену и в буквальном смысле въехала в помещение.

Инцидент произошёл 21 февраля в посёлке Большой Самовец Эртильского района. Видеозапись необычного ДТП попала на камеры видеонаблюдения, запись появилась в социальных сетях.

По данным «Российской газеты», в аварии участвовал грузовик MAN с прицепом. В момент происшествия внутри находились несколько посетителей и персонал. Протаранив стену, автомобиль снёс столик, за которым сидели трое мужчин. Однако лишь по счастливой случайности никто из них не пострадал, они успели отбежать.

Причины ДТП доподлинно неизвестны. И грузовику, и зданию кафе потребуется серьёзный ремонт.

Ранее в Красноярском крае, как писал NEWS.ru, один человек погиб и девять пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля.

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