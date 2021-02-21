Грузовик въехал в кафе под Воронежем

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Женщина, задушившая двух своих детей, могла пойти на это в связи с внезапным помешательством.

Согласно данным MK.RU, родители погибших были женаты 12 лет и, по словам близких, серьёзных проблем в семье не было. До декрета мать работала заведующей детским магазином, её муж занимал должность...