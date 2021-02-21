Грузовик въехал в кафе под Воронежем

Грузовой автомобиль протаранил кафе в Воронежской области. Тяжёлая машина снесла стену и в буквальном смысле въехала в помещение.
Инцидент произошёл 21 февраля в посёлке Большой Самовец Эртильского района. Видеозапись необычного ДТП попала на камеры видеонаблюдения, запись появилась в социальных сетях.
По данным «Российской газеты», в аварии
Причины ДТП доподлинно неизвестны. И грузовику, и зданию кафе потребуется серьёзный ремонт.
Ранее в Красноярском крае, как писал NEWS.ru, один человек погиб и девять пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля.