Восстанавливать экономику РФ после COVID-кризиса придётся два года

https://static.news.ru/photo/dfcbf492-953c-11ea-93a1-fa163e074e61_660.jpg Максим Решетников Фото: Минэкономразвития России/facebook.com

В Минэкономразвития сообщили, что план по восстановлению экономики будет рассчитан на 2020-й и 2021 годы. Его ещё предстоит составить, отметил глава ведомства Максим Решетников в ходе круглого стола с представителями Общероссийского народного фронта.

По его словам, возвращение на траекторию устойчивого достижения национальных целей потребует определённого времени, предусматривается этапность. Он добавил, что министерство ведёт активные консультации со всеми заинтересованными сторонами в рамках подготовки общенационального плана восстановления экономики.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с главами регионов подготовить общенациональный план действий по нормализации деловой жизни: восстановлению занятости, доходов граждан и экономики в целом.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил свой прогноз касательно темпов роста экономики России в 2020 году сразу на 6,2 процентных пункта. Согласно новой оценке, ожидается падение российского ВВП на 4,5% — предыдущая версия ожидала рост на 1,7%, писал NEWS.ru.