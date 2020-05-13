ЕБРР спрогнозировал падение ВВП РФ на 4,5% в 2020 году

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил свой прогноз касательно темпов роста экономики России в 2020 году сразу на 6,2 процентных пункта. Согласно новой оценке, ожидается падение российского ВВП на 4,5% — предыдущая версия ожидала рост на 1,7%.

В сообщении ЕБРР отмечается, что уровень 4,5% обусловлен влиянием коронавирусной инфекции и отсутствия договорённости в формате ОПЕК+.

Экономика России всё ещё зависит от нефтяного дохода, падение цен на нефть имело для неё значительные последствия, особенно в контексте необходимости фискального стимулирования для смягчения влияния пандемии, — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что прогнозирование ВВП России на уровне 4% в 2021 году предусматривает риски как в сторону его улучшения, так и в сторону ухудшения в зависимости от цен на нефть.

Как ранее писал NEWS.ru, снижение ВВП РФ во втором квартале текущего года может составить 8%, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По её словам, прогноз в целом подтверждают опережающие индикаторы по итогам апреля.