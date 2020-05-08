Экономика

Падение ВВП РФ во II квартале 2020 года может достичь 8%

16:27, 08 мая 2020
Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снижение ВВП РФ во втором квартале текущего года может составить 8%, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По его словам, прогноз в целом подтверждают опережающие индикаторы по итогам апреля, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что дефицит федерального бюджета России составит 5-6% ВВП по итогам 2020 года. По данным ЦБ, в прогнозе учтены расходы на господдержку граждан и бизнеса в условиях режима самоизоляции, а также доходы от продажи акций Сбербанка за 1,1 триллиона рублей.

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