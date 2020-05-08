Падение ВВП РФ во II квартале 2020 года может достичь 8%

Снижение ВВП РФ во втором квартале текущего года может составить 8%, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
По его словам, прогноз в целом подтверждают опережающие индикаторы по итогам апреля,
Ранее NEWS.ru писал, что дефицит федерального бюджета России составит 5-6% ВВП по итогам 2020 года. По данным ЦБ, в прогнозе учтены расходы на господдержку граждан и бизнеса в условиях режима самоизоляции, а также доходы от продажи акций Сбербанка за 1,1 триллиона рублей.
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