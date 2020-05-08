Падение ВВП РФ во II квартале 2020 года может достичь 8%

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Намерение о субсидировании 90% ключевой ставки по кредитам для покупателей отечественной IT-продукции является позитивной инициативой для отрасли. Об этом NEWS.ru сообщил партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

В кризис возникает ситуация, когда компании сокращают бюджеты. Одним режут бюджет на техническое оснащение и закупку программного обеспечения. Не все руководители до конца понимают их значение для развития бизнеса и...