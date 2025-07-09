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09 июля 2025 в 19:21

Стало известно, как увеличилась инфляция в России за неделю

Инфляция в России в «тарифную неделю» разогналась до 0,79%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Годовая инфляция в России ускорилась до 9,45% с 9,39%, говорится в обзоре о текущей экономической ситуации, подготовленном Минэкономразвития. На неделе с 1 по 7 июля 2025 года инфляция составила 0,79%.

Цены на продовольственные товары снизились на 0,05%, продолжая тенденцию удешевления плодоовощной продукции. В то же время цены на остальные продукты питания остались практически без изменений.

В сегменте непродовольственных товаров также наблюдалось снижение цен. В секторе услуг, за исключением ЖКХ, темпы роста цен составили 6,11%, что в основном связано с индексацией услуг ЖКХ, вступившей в силу с 1 июля 2025 года. В целом на потребительском рынке на отчетной неделе цены остались стабильными.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ РФ с большей вероятностью будет рассматривать снижение ключевой ставки в случае сохранения текущих тенденций в экономике. По ее словам, Банк России уже в июле может скорректировать прогноз по ключевой ставке и инфляции на 2025 год.

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