Может пригодиться: как выбрать систему налогообложения для ИП в 2025 году

Как выбрать систему налогообложения для ИП в 2025 году

Может пригодиться: как выбрать систему налогообложения для ИП в 2025 году

Выбор подходящей системы налогообложения — важный шаг при открытии ИП. Он влияет на ставку налога, объем отчетности и обязательства перед государством. В 2025 году предпринимателям доступно несколько режимов, каждый из которых подходит для разных форм бизнеса.

Какие системы налогообложения для ИП доступны

В 2025 году индивидуальные предприниматели могут выбрать один из следующих режимов:

Общая система. Подходит для тех, кто работает с крупными компаниями и планирует возмещение НДС. Требует полной бухгалтерии.

НДС: 20%.

НДФЛ: 13% от прибыли.

Подходит: для оптовой торговли, внешнеэкономической деятельности.

2. Упрощенная система. Один из самых популярных режимов среди ИП.

Доходы: ставка 6%.

Доходы минус расходы: ставка 15% (в некоторых регионах снижена до 5%).

3. Патентная система. Применяется, если вы работаете в сфере, которая включена в региональный перечень. Например, ремонт, репетиторство, аренда.

Налог фиксированный: рассчитывается на год.

Нет отчетности, кроме книги учета доходов.

Ставка: зависит от региона и вида деятельности.

4. Налог на профессиональный доход — только для самозанятых. Подходит для тех, кто оказывает услуги физическим лицам и не имеет наемных работников.

Ставка: 4% (доход от физлиц) и 6% (доход от юрлиц).

Не требует отчетности.

Доход — не более 2,4 млн руб. в год.

5. Единый сельскохозяйственный налог. Подходит для фермеров и агропроизводителей.

6% от прибыли.

Доступен при доле с/х дохода не менее 70%.

Упрощенная отчетность.

Освобождает от НДС и налога на имущество.

6. Автоматическая система. Новый экспериментальный режим для ИП.

4% — при работе с физлицами.

6% — при работе с юрлицами.

Не нужно сдавать отчетность — налоговая считает все автоматически.

Лимит по доходу: 60 млн руб., по числу работников — до 5.

Как заявить о выборе

При регистрации ИП — через заявление (форма Р21001 + заявление о применении режима).

Если меняете режим, подать уведомление до 31 декабря текущего года.

Перейти на ПСН можно в любой момент (если позволяют условия).

Правильно выбранная система налогообложения помогает снизить нагрузку, избежать штрафов и сосредоточиться на развитии бизнеса. Если не уверены в выборе, проконсультируйтесь с бухгалтером или в налоговой инспекции.