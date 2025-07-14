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14 июля 2025 в 19:30

Может пригодиться: как выбрать систему налогообложения для ИП в 2025 году

Как выбрать систему налогообложения для ИП в 2025 году Как выбрать систему налогообложения для ИП в 2025 году Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выбор подходящей системы налогообложения — важный шаг при открытии ИП. Он влияет на ставку налога, объем отчетности и обязательства перед государством. В 2025 году предпринимателям доступно несколько режимов, каждый из которых подходит для разных форм бизнеса.

Какие системы налогообложения для ИП доступны

В 2025 году индивидуальные предприниматели могут выбрать один из следующих режимов:

  1. Общая система. Подходит для тех, кто работает с крупными компаниями и планирует возмещение НДС. Требует полной бухгалтерии.

  • НДС: 20%.

  • НДФЛ: 13% от прибыли.

  • Подходит: для оптовой торговли, внешнеэкономической деятельности.

2. Упрощенная система. Один из самых популярных режимов среди ИП.

  • Доходы: ставка 6%.

  • Доходы минус расходы: ставка 15% (в некоторых регионах снижена до 5%).

3. Патентная система. Применяется, если вы работаете в сфере, которая включена в региональный перечень. Например, ремонт, репетиторство, аренда.

  • Налог фиксированный: рассчитывается на год.

  • Нет отчетности, кроме книги учета доходов.

  • Ставка: зависит от региона и вида деятельности.

4. Налог на профессиональный доход — только для самозанятых. Подходит для тех, кто оказывает услуги физическим лицам и не имеет наемных работников.

  • Ставка: 4% (доход от физлиц) и 6% (доход от юрлиц).

  • Не требует отчетности.

  • Доход — не более 2,4 млн руб. в год.

5. Единый сельскохозяйственный налог. Подходит для фермеров и агропроизводителей.

  • 6% от прибыли.

  • Доступен при доле с/х дохода не менее 70%.

  • Упрощенная отчетность.

  • Освобождает от НДС и налога на имущество.

6. Автоматическая система. Новый экспериментальный режим для ИП.

  • 4% — при работе с физлицами.

  • 6% — при работе с юрлицами.

  • Не нужно сдавать отчетность — налоговая считает все автоматически.

  • Лимит по доходу: 60 млн руб., по числу работников — до 5.

Как заявить о выборе

  • При регистрации ИП — через заявление (форма Р21001 + заявление о применении режима).

  • Если меняете режим, подать уведомление до 31 декабря текущего года.

  • Перейти на ПСН можно в любой момент (если позволяют условия).

Правильно выбранная система налогообложения помогает снизить нагрузку, избежать штрафов и сосредоточиться на развитии бизнеса. Если не уверены в выборе, проконсультируйтесь с бухгалтером или в налоговой инспекции.

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Виктория Семёнова
В. Семёнова
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