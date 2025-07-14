Может пригодиться: как выбрать систему налогообложения для ИП в 2025 году

Выбор подходящей системы налогообложения — важный шаг при открытии ИП. Он влияет на ставку налога, объем отчетности и обязательства перед государством. В 2025 году предпринимателям доступно несколько режимов, каждый из которых подходит для разных форм бизнеса.
Какие системы налогообложения для ИП доступны
В 2025 году индивидуальные предприниматели могут выбрать один из следующих режимов:
Общая система. Подходит для тех, кто работает с крупными компаниями и планирует возмещение НДС. Требует полной бухгалтерии.
НДС: 20%.
НДФЛ: 13% от прибыли.
Подходит: для оптовой торговли, внешнеэкономической деятельности.
2. Упрощенная система. Один из самых популярных режимов среди ИП.
Доходы: ставка 6%.
Доходы минус расходы: ставка 15% (в некоторых регионах снижена до 5%).
3. Патентная система. Применяется, если вы работаете в сфере, которая включена в региональный перечень. Например, ремонт, репетиторство, аренда.
Налог фиксированный: рассчитывается на год.
Нет отчетности, кроме книги учета доходов.
Ставка: зависит от региона и вида деятельности.
4. Налог на профессиональный доход — только для самозанятых. Подходит для тех, кто оказывает услуги физическим лицам и не имеет наемных работников.
Ставка: 4% (доход от физлиц) и 6% (доход от юрлиц).
Не требует отчетности.
Доход — не более 2,4 млн руб. в год.
5. Единый сельскохозяйственный налог. Подходит для фермеров и агропроизводителей.
6% от прибыли.
Доступен при доле с/х дохода не менее 70%.
Упрощенная отчетность.
Освобождает от НДС и налога на имущество.
6. Автоматическая система. Новый экспериментальный режим для ИП.
4% — при работе с физлицами.
6% — при работе с юрлицами.
Не нужно сдавать отчетность — налоговая считает все автоматически.
Лимит по доходу: 60 млн руб., по числу работников — до 5.
Как заявить о выборе
При регистрации ИП — через заявление (форма Р21001 + заявление о применении режима).
Если меняете режим, подать уведомление до 31 декабря текущего года.
Перейти на ПСН можно в любой момент (если позволяют условия).
Правильно выбранная система налогообложения помогает снизить нагрузку, избежать штрафов и сосредоточиться на развитии бизнеса. Если не уверены в выборе, проконсультируйтесь с бухгалтером или в налоговой инспекции.