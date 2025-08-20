В следующем году пенсии для женщин обгонят мужские Сенатор Епифанова: в 2026 году пенсия у женщин будет больше, чем у мужчин

В 2026 году средняя пенсия россиянок снова может превысить выплаты российским мужчинам, заявила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова в беседе с «Газетой.Ru». Основной причиной является переход мужчин в самозанятость без обязательного пенсионного страхования.

По данным статистики, более 60% самозанятых в России по итогам 2024 года — мужчины. Их оборот увеличился на 87%. Отмечается, что самозанятые не обязаны делать отчисления в Социальный фонд, и многие из них этого не делают.

Епифанова отметила, что женщины более ответственно формируют пенсии и активнее платят взносы. Молодежь среди самозанятых часто не осознает риски отказа от государственной пенсионной системы. По словам Епифановой, перед государством может остро встать вопрос пенсионного обеспечения самозанятых, если их количество продолжит расти.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, кого ждет повышение пенсии с 1 сентября. Он отметил, что фиксированная часть страховой пенсии может быть начислена в двойном размере для лиц, достигших 80 лет в августе. Надбавки также положены при уходе за пенсионером, I группе инвалидности, «северном» стаже или 30 годах работы в сельском хозяйстве для неработающих.