Путин заявил о недопустимости жертвовать больными COVID-19 ради бизнеса

https://static.news.ru/photo/f8ebd58a-896d-11ea-9070-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин констатировал, что ограничительные меры против коронавируса сильно ударили по экономике, особенно по малому бизнесу. Однако снимать их пока рано. Иначе возрастут риски для здоровья и жизни людей.

Жизнь каждого человека неповторима. Ситуация в экономике очень важна, но нельзя жертвовать людьми, тут неприменим закон естественного отбора. Меры поддержки экономики со стороны государства будут постоянно дополняться, мы поможем бизнесу сохранить рабочие места, — заверил президент, обращаясь к россиянам.

Владимир Путин также поручил правительству совместно с главами регионов подготовить общенациональный план действий по нормализации деловой жизни: восстановлению занятости, доходов граждан и экономики в целом.

Нерабочие дни в России продлены до 11 мая включительно.

Из-за пандемии коронавируса в России с конца марта действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля, этот месяц объявлен президентом нерабочим. Государство приняло ряд мер для поддержки бизнеса и граждан, пострадавших от введённых ограничений. Правда, часть населения считает их недостаточными.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил выплатить россиянам в заявительном порядке пособие в размере двух МРОТ (24 260 рублей) как меру поддержки из-за ограничений по коронавирусу.