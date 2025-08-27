День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 12:33

В России банкам могут грозить миллиардные штрафы

«Известия»: штрафы для банков за нарушение прав клиентов могут вырасти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России планируется ужесточение мер в отношении банков, которые нарушают права клиентов, передают «Известия». Согласно новым предложениям, размеры штрафов для банков будут колебаться от 0,1% до 1% от суммы нарушения.

Под действие штрафов попадут банки, в которых будут выявлены случаи недобросовестных действий, таких как обман клиентов, ошибки в определении полной стоимости кредита и принуждение к приобретению ненужных услуг.

В настоящее время штрафы для кредитных организаций составляют от 20 до 40 тысяч рублей. Если будут приняты новые законы, суммы взысканий могут возрасти до миллиардов рублей.

Банки заявили, что для реализации проекта необходимо провести тщательную проработку и консультации с регулирующими органами. По мнению экспертов, закон может начать действовать с 2026 года.

Ранее Центральный Банк России ввел новые требования для банков по информированию клиентов о блокировке карт и приостановке операций. Теперь банки обязаны подробно разъяснять причины ограничений и порядок восстановления обслуживания, ссылаясь на конкретные нормы законодательства.

банки
штрафы
Россия
законы
