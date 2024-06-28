Россияне совсем обнищают? Центробанк усиливает рубль, кабмин — ослабляет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России резко понизил официальный курс доллара почти на три рубля. Примерно на столько же снизился и курс евро. После остановки биржевых торгов этими двумя валютами рубль преимущественно укрепляется. Но правительству это не нужно, с ростом уже начали бороться. ЦБ в большей степени беспокоит ускоряющаяся инфляция, и его жесткая монетарная политика играет в пользу российской валюты. Что будет с курсами валют и ценами летом — в материале NEWS.ru.

Какие сейчас курсы валют к рублю

Банк России установил официальный курс доллара США на 28 июня на уровне 84,9640 рубля, евро — 90,9874 рубля, юаня — 11,4753 рубля. Таким образом, доллар подешевел на 2,84 рубля, евро — на 3,13 по сравнению с официальным курсом четверга. Курс юаня упал не так заметно — на 40 копеек.

На 27 июня Центробанк установил следующие курсы валют: доллар — 87,8064 рубля, евро — 94,1131, юань — 11,8748.

Что произошло перед изменением курсов

12 июня США расширили санкции против России, введя более 300 новых ограничений, в том числе в отношении Московской Биржи, Национального клирингового центра (НКЦ, выступает посредником в сделках с валютой) и Национального расчетного депозитария (НРД). МосБиржа в ответ запретила торги долларом и евро, а также ценными бумагами, в расчетах по которым используются эти валюты. Между тем в мае на долю биржевых операций с долларом и евро пришлось 51,57% биржевых торгов.

Центробанк начал рассчитывать курсы доллара и евро к рублю благодаря внебиржевым торгам (на основе данных отчетности банков по итогам сделок на внебиржевом валютном рынке). В ЦБ пообещали, что «курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета». Впоследствии рубль начал укрепляться.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как правительство попыталось ослабить рубль

На фоне укрепления рубля кабмин снизил требование к эспортерам по продаже их валютной выручки в России. Теперь они обязаны отдавать за нацвалюту не 80% поступивших им долларов, евро и других валют, а 60%. Такой ход развития событий предсказывали эксперты, опрошенные NEWS.ru. Большие объемы иностранной валюты на российском рынке позволяли избежать ее дефицита и снижали курсы доллара и евро. Теперь кабмин решил чуть укрепить последние, чтобы экспортеры и бюджет получали больше рублевых доходов от продажи товаров за доллары и евро. В правительстве объяснили свой шаг «стабилизацией курса национальной валюты и достижением достаточного уровня валютной ликвидности».

Правило о продаже 80% валютной выручки было введено указом президента страны Владимира Путина в октябре прошлого года. Оно должно было действовать полгода, но позднее меру продлили до 30 апреля 2025-го. Требование касается 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической, лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

Почему рубль растет, а валюты падают

По мнению аналитиков, укрепление рубля и падение иностранных валют связаны с несколькими факторами:

высокой ключевой ставкой ЦБ, сдерживающей спрос на валюту под импорт;

нормативами возврата выручки экспортеров из-за границы, увеличивающими предложение валюты на рынке;

санкциями США на биржевую торговлю долларом и евро.

С одной стороны, российские валютные барьеры не дают рублю упасть, с другой — западные ограничения подталкивают компании и граждан «избавляться от токсичных валют», сообщил NEWS.ru эксперт во фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каким видят курс рубля в ЦБ и кабмине

По словам Зельцера, ЦБ не формирует курс валют, а лишь фиксирует и публикует значения доллара, евро, юаня по состоянию на 15:30 мск с внебиржевого рынка. Там курс формируется участниками на фоне спроса и предложения. Тем не менее своей жесткой политикой и высокими ставками регулятор поддерживает отечественную валюту «за счет давления на спрос на валюту под импорт», отметил эксперт.

«Что касается решения правительства (ослабить нормы по продажам валютной выручки экспортерами. — NEWS.ru), то оно призвано стабилизировать курс и снизить волатильность после недавнего обвала доллара и евро на 13-месячные минимумы», — подчеркнул Зельцер.

По словам финансового аналитика, трейдера Артема Звездина, снижение курса рубля или его повышение — прерогатива рынка, а не регулятора. В зоне ответственности ЦБ — инфляция, которая за последний месяц существенно ускорилась. «Ставки ЦБ сейчас недостаточно, чтобы снизить инфляцию, поэтому участники рынка ждут увеличения ключевой ставки до 18%. Это сделает рубль дороже, но будет тормозить развитие бизнеса в среднесрочной перспективе», — отметил собеседник NEWS.ru.

При этом крепкий рубль не интересен правительству, признал эксперт. В условиях сокращения поставок сырья и санкций нацвалюта должна быть немного слабее, подчеркнул он.

Какими будут курсы валют в ближайшие месяцы

По прогнозу Звездина, в ближайшие месяц-два регуляторы и экспортеры найдут способы ослабить рубль. Курс российской валюты упадет до 91–92 рублей к доллару и до 98–99 рублей к евро, отметил аналитик. «Если смотреть к юаню, то курс 13 рублей устроил бы и экспортеров, и участников рынка», — сказал он.

Зельцер настроен более оптимистично. По его оценкам, летом курс доллара будет двигаться в диапазоне 84–89 рублей, евро — 90–95 рублей, юань — 11,5–12,5 рубля.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода сообщил в беседе с NEWS.ru, что с 1 июля Центробанк сократит продажи иностранной валюты на внутреннем рынке на 30% — до 8,4 млрд рублей в день.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

«В июле, даже если Минфин существенно увеличит покупки валюты по бюджетному правилу, с высокой долей вероятности ЦБ РФ, зеркалируя эти операции, все равно окажется чистым продавцом валюты», — подчеркнул он. Сильного влияния этих операций на курс доллара и евро не должно быть, тем более что на бирже можно продавать и покупать только юань, отметил Лобода. Согласно прогнозу эксперта, в июле курс доллара составит 85–91 рубль, евро — 90–97 рублей.

Импортные товары подешевеют?

Участники внешнеэкономической деятельности находятся в крайне сложной ситуации, отметила в беседе с NEWS.ru руководитель компании по международной торговле и ВЭД «Команда Сикурс» Раиса Донская. «Импортеры в принципе не закупают валюту в РФ, а экспортеры не рады продавать свою валютную выручку по такому низкому курсу», — объяснила она.

По словам эксперта, при укреплении курса рубля для импортеров будет «более сложная история», так как разница между официально установленным курсом ЦБ и тем курсом, по которому они покупают валюту за рубежом, достаточно велика.

Рассчитывать на какое-либо снижение цен на импортные товары точно не стоит, предупредила Донская. «До тех пор, пока импортеры не смогут закупать валюту у себя на рынке — до снятия санкций об этом не может быть и речи, — укрепление рубля ни на что, связанное с импортом, не окажет никакого положительного влияния», — подчеркнула она. Более того, цены на иностранные товары даже могут вырасти, так как импортеры «зарабатывают меньше рублевой массы при той же валютной выручке», добавила эксперт.

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