Евро рухнул ниже 95 рублей: упадет ли до 80, когда лучше покупать валюту

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Курс евро в ходе торгов в понедельник в моменте падал ниже 95 рублей, доллар опускался ниже 89 рублей. Кажется, что рубль пока чувствует себя вполне уверенно. NEWS.ru рассказывает, что будет с курсами валют этим летом и когда выгоднее покупать доллары и евро для зарубежных поездок.

Что сейчас происходит с курсами валют на бирже

На открытии торгов в понедельник на Московской Бирже евро провалился ниже 95 рублей впервые с 16 января, свидетельствуют данные торговой площадки. По состоянию на 07:00 мск европейская валюта торговалась на уровне 94,60 рубля (-2,08% к цене закрытия 7 июня). Правда, уже через минуту евро отскочил выше 96 рублей.

Доллар в то же время падал ниже 89 рублей, снижаясь до 88,90 рубля (-0,49% к закрытию пятницы), но затем также отскочил вверх.

К 11:05 мск доллар стоил 89,10 рубля, евро торговался на уровне 95,89 рубля. К 15:11 мск курс американской валюты опустился уже до 88,78 рубля, следует из данных биржи.

Почему падает евро и снижается доллар

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, называют сразу несколько причин для укрепления рубля к доллару и евро.

Первая — это стабилизация нефтяного рынка и ожидания повышения ставки ФРС США (выполняет функции центрального банка). Напомним, в ОПЕК+ 2 июня договорились о продлении сокращений добычи нефти на 2025 год. Речь идет об объеме 2,2 млн баррелей в сутки. При этом участники рынка ждут роста цен на нефть по крайней мере в перспективе ближайшего квартала и снижения ключевой ставки ФРС в начале осени, говорит финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин. «Это заставляет иностранный бизнес „ободриться“, ожидая экономического роста в ближайшие месяцы. Вместе с этим рост экономики повлечёт за собой рост цен на нефть, что также влияет на курс рубля сейчас», — говорит он.

Вторая причина — ожидания (правда, пока несбывшиеся) повышения ключевой ставки Банком России. Полагая, что ЦБ 7 июня повысит ключевую ставку, российские банки подняли ставки по вкладам и депозитам, указывает Артем Звездин. «В крупных банках предлагают краткосрочные вклады до 18%, такой щедрости денежный рынок давно не видел, что создало перекос спроса на рубль», — объясняет эксперт.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман напоминает NEWS.ru, что вопреки прогнозам ключевая ставка осталась на прежнем уровне 16%, несмотря на растущую инфляцию. «Тем не менее фактором для укрепления российской валюты стали намеки на возможное поднятие ключевой ставки сразу минимум на 1-2 процентных пункта», — говорит он.

Основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров замечает, что снижение курсов валют в мае и начале июня произошло в условиях обязательной продажи валютной выручки экспортерами. «То есть объем валютной выручки увеличился на фоне роста цен на нефть, в то время как спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и населения снизился. Отсюда и колебания курса», — объясняет он.

По мнению Сидорова, в июне на стороне рубля будут играть высокие нефтяные цены, профицит текущего счета платежного баланса, а также высокие рублевые процентные ставки.

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Что будет с курсами валют этим летом

По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, спрогнозировать курс рубля трудно из-за слишком большого количества переменных. «Даже анализируя макроэкономические факторы, действия властей и текущую конъюнктуру рынков, невозможно делать точные прогнозы даже в рамках месяца», — поясняет он.

Антонов отмечает, что курс рубля сильно зависит от цен на энергоресурсы, особенно нефть и газ, которые являются основными экспортными товарами России. Высокие цены на углеводороды обычно поддерживают российскую валюту. С другой стороны, санкции и ограничения на экспорт нефти негативно влияют на логистику и курс рубля. На валютный рынок также давят растущие расходы бюджета, говорит Антонов.

«С конца ноября прошлого года доллар находится в боковом тренде диапазоном 8%. Нижняя граница — 87,65 рубля. Пока доллар торгуется ниже 90 рублей, сохраняются риски вернуться к этой отметке», — полагает собеседник NEWS.ru. Для евро рабочий торговый диапазон — 93,90–101 рубль, добавляет Антонов.

По прогнозу Федора Сидорова, в ближайший месяц доллар будет торговаться в коридоре 85–92 рубля, евро — около 97–100 рублей. По его словам, курс иностранных валют в нашей стране зависит от таких показателей, как объемы экспорта и импорта, продажа валютной выручки экспортерами, валютные интервенции ЦБ РФ, а также денежно-кредитная политика.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда стоит покупать доллары и евро для заграничных поездок

По мнению Владислава Антонова, попытки «поймать» выгодный курс для покупки валюты не лучшая идея. Это могут сделать разве только те, кто постоянно следит за котировками на бирже и финансовыми новостями, говорит эксперт. На курс рубля влияет множество факторов, и дисбаланс между спросом и предложением может измениться в любой момент, так что обычным людям не поймать «дно по валютам», считает Антонов. «В любом случае покупать валюту нужно на спокойном рынке, тогда и спреды в банках (то есть разница между стоимостью покупки и продажи. — NEWS.ru) будут узкими, а курсы — выгодными для покупателя», — рассуждает аналитик.

Артем Звездин называет нынешний курс иностранных валют к рублю «справедливым». По его словам, вряд ли мы увидим более дешевые доллар и евро. «По этой причине именно теперь лучше покупать валюту на долгосрочный период. Если вам нужно купить валюту для путешествий или сбережений — покупайте ее сейчас», — советует аналитик. Он прогнозирует, что уже в ближайшие две недели мы увидим укрепление доллара до 91–92 рублей.

Александр Шнейдерман считает «психологическим уровнем» для удачной покупки доллара 90,5 рубля, для евро — 96 рублей. «Сейчас такие предложения доступны», — говорит он.

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