В Центробанке приняли решение по размеру ключевой ставки Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

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Центральный банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. При этом ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Совет директоров Банка России 7 июня 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года, — говорится в сообщении.

По информации ЦБ, для достижения целевого уровня инфляции потребуется удерживать жесткие денежно-кредитные условия в экономике гораздо дольше, чем ожидалось ранее. Согласно прогнозам Банка России, благодаря проводимой денежно-кредитной политике годовая инфляция вернется к установленной цели к 2025 году и будет находиться около 4% в дальнейшем.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме заявила, что одной из основных задач экономики России в ближайшие годы является лидерство в технологической сфере. Кроме того, к ним относятся развитие рынка капитала и обеспечение глобальной открытости.

Также на полях ПМЭФ выступил президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что Запад рассчитывал подорвать отечественную экономику за полгода, однако план провалился и это стало ясно всему миру. Российский лидер отметил, что поставленная им цель ввести страну в четверку лучших экономик мира была успешно достигнута.