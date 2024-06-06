Набиуллина озвучила главные задачи российской экономики Набиуллина назвала технологическое лидерство одной из главных задач экономики РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Одной из основных задач экономики России в ближайшие годы является лидерство в технологической сфере, заявила на Петербургском международном экономическом форуме глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Кроме того, к ним относятся развитие рынка капитала и обеспечение глобальной открытости, передает корреспондент NEWS.ru.

Первое — это развитие рынка капитала, потому что я убеждена, что без развития рынка капитала у нас только одна альтернатива — увеличение роли государства, субсидий и так далее. Второе направление — это обеспечение открытости нашей экономики. Несмотря на санкции, мы должны быть интегрированы в мировую экономику с теми, кто на это готов. И третье — это удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы, — заявила Набиуллина.

Ранее на полях петербургского форума выступил президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что Запад рассчитывал подорвать отечественную экономику за полгода, однако план провалился и это стало ясно всему миру. Российский лидер отметил, что поставленная им цель ввести страну в четверку лучших экономик мира была успешно достигнута.