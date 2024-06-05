Путин заявил, что план Запада по разрушению экономики России провалился Путин: Запад планировал подорвать экономику России, но этого не произошло

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Путин

Запад рассчитывал подорвать экономику России за полгода, однако теперь всему миру ясно, что план провалился, заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин. Он отметил, что поставленная им цель ввести РФ в четверку лучших экономик мира достигнута, передает пресс-служба Кремля.

В этом квартале текущего года рост экономики России составил 5,4%, — сказал он.

Ранее председатель правления «Сбера» Герман Греф отметил, что на сегодняшний день российская экономика серьезно перегрета. По его словам, ее мощности не были так сильно загружены за всю историю страны. Как подчеркнул глава Сбербанка, перегрев экономики влечет за собой то, что она начинает расти темпом выше собственных возможностей. Греф также обратил внимание, что в экономику страны поступают «огромные средства» через бюджетный импульс. Вместе с кредитным импульсом они дают «потребительский бум».

До этого Росстат сообщил, что рост валового внутреннего продукта России в первом квартале текущего года ускорился до 5,4% в годовом выражении. В прошлом году по итогам четвертого квартала рост ВВП составлял 4,9%. Российский ВВП увеличивается в годовом выражении уже четвертый квартал подряд. В представленные расчеты Росстата не вошли данные по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.