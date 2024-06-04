Экономику России назвали перегретой до предела Греф: мощности экономики России никогда не были так сильно загружены

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На сегодняшний день российская экономика серьезно перегрета, заявил в Совете Федерации председатель правления «Сбера» Герман Греф. По его словам, ее мощности не были так сильно загружены за всю историю страны, передает РИА Новости.

У нас экономика точно и сильно перегрета. У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности: на уровне 84% — это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно, — заявил Греф.

Как отметил глава Сбербанка, перегрев экономики влечет за собой то, что она начинает расти темпом выше собственных возможностей. Греф также обратил внимание, что в экономику страны поступают «огромные средства» через бюджетный импульс. Вместе с кредитным импульсом они дают «потребительский бум».

Бюджетный импульс плюс кредитный импульс складываются вместе и вызывают потребительский бум, это вызывает рост цен, — объяснил Греф.

Глава Сбербанка также назвал сроки открытия представительств Сбербанка в Донбассе и Новороссии. По его словам, первые 16 отделений появятся там в ближайшие 1,5 месяца. В них будут проводиться полноценные финансовые операции. При этом Сбербанк работает над открытием филиалов в новых регионах с середины прошлого года.