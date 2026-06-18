Стало известно, какая страна может поучаствовать в мониторинге выборов в ГД Сенатор Яцкин: РФ надеется на участие депутатов ММ в мониторинге выборов в ГД

Российская сторона выражает заинтересованность в том, чтобы представители азербайджанского Милли Меджлиса присоединились к наблюдению за избирательным процессом в Государственную думу, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Яцкин. Как сообщает Report, выступая на заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между законодательными органами Азербайджана и России, он подчеркнул особую роль лидеров двух государств, Владимира Путина и Ильхама Алиева, в укреплении взаимодействия межпарламентской комиссии.

Хотел бы обратить внимание, что у нас большой электоральный год. Хотел вас проинформировать, что коллеги из Государственной Думы готовятся к избирательной кампании. У нас в сентябре уже президентом объявлена дата проведения выборов. Рассчитываем, что депутаты Милли Меджлиса примут активное участие в мониторинге выборов в Государственную думу, — заявил парламентарий.

По словам первого заместителя председателя СФ, именно руководители стран определяют стратегические направления двустороннего партнерства, в то время как парламентарии планомерно воплощают эти инициативы в жизнь. Яцкин особо выделил значимость регулярного проведения встреч комиссии, назвав этот формат ключевым инструментом для укрепления межпарламентского диалога.