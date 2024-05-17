Росстат: в первом квартале 2024 года рост ВВП страны ускорился до 5,4%

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Рост валового внутреннего продукта России в первом квартале текущего года ускорился до 5,4% в годовом выражении, говорится в сообщении Росстата. В прошлом году по итогам четвертого квартала рост ВВП составлял 4,9%.

Индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2024 года относительно соответствующего периода 2023-го, по предварительной оценке, составил 105,4 процента, — указано в документе.

Уточняется, что российский ВВП увеличивается в годовом выражении уже четвертый квартал подряд. При этом в представленные расчеты Росстата не вошли данные по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития увеличил свою оценку роста ВВП России по итогам 2024 года до 2,5%. Раньше этот показатель фиксировался на отметке 1%.

Пересмотр прогнозов объяснили производственным бумом в оборонной сфере. В качестве еще одной причины называется активизация торговли России с Китаем и другими незападными странами. Предыдущая оценка, по сравнению с которой показатель отметил значительный рост, была дана банком в сентябре 2023 года. Сейчас эксперты ЕБРР ожидают рост российской экономики в 2025 году в районе 1,5%.