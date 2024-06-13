МосБиржа прекратила торги евро и долларом: где их покупать, рухнет ли рубль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МосБиржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) подпали под блокирующие санкции США. Первая уже объявила о прекращении торгов долларом и евро. Сделки с ними уйдут на менее ликвидный внебиржевой рынок. NEWS.ru рассказывает, как ограничения повлияют на работу площадок, что будет с курсом рубля и смогут ли россияне как прежде покупать и продавать валюту.

Что известно о новых санкциях США

12 июня Соединенные Штаты расширили санкции против России, введя более 300 новых ограничений, сообщил американский Минфин. Под ограничения подпали в том числе Московская Биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ, выступает посредником в сделках с валютой) и Национальный расчетный депозитарий (НРД).

К слову, НРД находится под санкциями ЕС с лета 2022 года, однако МосБиржа и НКЦ этой участи до сих пор избегали. Впрочем, там не раз заверяли, что готовы к такому развитию событий.

Свое решение в Вашингтоне объяснили тем, что меры российских властей по привлечению капитала в отношении МосБиржи расширяют возможности граждан России и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля путем инвестирования в суверенный долг России, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия».

Чем на это ответила Московская Биржа

Первым шагом биржи в ответ на санкции стал запрет торгов долларом и евро, а также ценными бумагами, в расчетах по которым используются эти валюты. К слову, в мае на долю биржевых операций с долларом и евро пришлось 51,57% биржевых торгов.

Московская Биржа, в частности, заявила, что с 13 июня будет проводить торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов по всем активам, за исключением валютных пар с долларом США и евро. На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) их будут проводить по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро. На срочном рынке торги будут идти в обычном режиме.

Как теперь будут рассчитывать курс рубля

Как сообщил Банк России, приостанавливается проведение биржевых торгов только в долларах и евро. Кроме того, сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Данные биржевых торгов до сих пор использовались для установления официального курса доллара и евро Банка России. «Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов», — уточнил ЦБ.

При этом «курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета», пояснил регулятор.

В ЦБ подчеркнули, что введенные против Московской Биржи санкции лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не влияют на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. Поэтому баланс на валютном рынке (в отличие от ситуации и 2022-го, и 2023 года, когда значительно менялись и экспорт, и импорт) в целом остается неизменным.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как россияне смогут покупать и продавать валюту

Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными, заверили в ЦБ. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств.

В «Сбере» подтвердили, что россияне по-прежнему могут беспрепятственно совершать операции по обмену валюты с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн» или в офисах, добавив, что средствам, хранящимся на счетах в долларах и евро, ничто не угрожает.

В то же время, по наблюдению NEWS.ru, в некоторых банках курсы продажи долларов существенно подросли и где-то достигают 100–200 рублей.

Чем обернутся санкции против МосБиржи

Для россиян, имеющих доллары и евро на брокерских счетах

В настоящее время некоторые брокеры (БКС, «Финам») уже не дают вывести доллары и евро с брокерских счетов. Они сейчас отображаются как заблокированные.

В пресс-службе «БКС Мир инвестиций» NEWS.ru сообщили, что вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов временно недоступен, в том числе на БКС Банк. «Ранее БКС планомерно информировал клиентов о рисках, связанных с хранением недружественных валют на брокерских счетах. Наша статистика подтверждает, что клиенты активно избавлялись от этих валют, переводили средства в другие активы», — отметили там. На данный момент на брокерских счетах валюта имеется у небольшой доли клиентов, а средние остатки невелики, добавили в пресс-службе компании.

Лучший вариант для тех, кто имеет такие счета, — если брокеры и банки позволят конвертировать валюту по своему внутреннему курсу, говорит NEWS.ru аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов. «Но он будет хуже, чем „справедливый“. Его посчитают через курс юаня к рублю и кросс-курс доллар/юань», — предупреждает эксперт.

По словам финансового аналитика трейдера Артема Звездина, сейчас брокеры ожидают, «какую процедуру даст регулятор, чтобы эту валюту можно было свободно конвертировать внутри системы». «Например, валюту можно будет перевести с брокерского счета на банковский, на котором произвести обмен на рубли по банковскому курсу. Конечно, конкретный курс обмена будет зависеть от курса ЦБ и курса самого банка, но понятно, что спред будет невыгодный», — предполагает он в беседе с NEWS.ru.

Для владельцев ценных бумаг, купленных за доллары и евро

По словам Раманинова, часть тех же акций и облигаций будет заблокирована, часть будет торговаться в рублях. «Многие облигации, номинированные в валюте, торговались в двух „стаканах“ — валютном и рублевом», — говорит он.

Звездин указывает, что купленные иностранные ценные бумаги в долларах и евро остаются на брокерских счетах и санкции их не касаются. «После продажи ценных бумаг валютная позиция окажется на брокерском счете с последующей возможностью конвертации внутри российской системы по внебиржевому курсу», — поясняет аналитик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для курса российской валюты

Санкции в отношении МосБиржи повлияют на курс рубля, но это влияние не будет критичным, уверен руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. «Регулирование курсов валют целиком перейдет в ведение Банка России, но перегибов в виде „доллар по 50“ или „доллар по 150“, конечно, не должно быть», — рассуждает собеседник NEWS.ru.

По мнению экономиста, директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободы, санкции могут оказать двоякое влияние на курс российской валюты. «Рубль уже подешевел, так как новости вызвали определенный спрос на валюту. Но, возможно, уже на следующей неделе найдется немало желающих продать подорожавшую валюту, так как риски ее долгосрочного хранения резко возросли», — рассуждает он. Доллар может продолжать колебаться вокруг 90 рублей, считает Лобода.

Артем Звездин вообще допускает укрепление рубля. Так как из-за ограничений на покупку валюты инвестировать в валютные активы и продавать их становится сложнее, объясняет он.

Напрямую новые санкции на курс рубля не повлияют, считает Сергей Раманинов. Сделки будут проходить на внебиржевом и межбанковском рынках, а ЦБ будет рассчитывать официальный курс через юань и внебиржу, говорит он. Обвала рубля за этим не последует. «Однако даже без падения курса российской валюты импорт подорожает», — прогнозирует аналитик. Трансакционные издержки для импортеров вырастут (банки увеличат спреды на обмен валюты, импортеры будут дороже (относительно справедливого курса) покупать валюту), и они переложат их на конечного потребителя, отмечает Раманинов. Однако то, как сильно могут подорожать импортные товары, эксперт сказать затруднился.

Издержки бизнеса, конечно, вырастут, но этот рост будет незначительным — и потребитель вряд ли его ощутит, парирует в свою очередь Звездин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для экономики в целом

По мнению Раманинова, курс рубля станет менее прозрачным, издержки на обмен валюты возрастут. Бенефициарами санкций в данном случае станут российские банки (в аспекте конверсионных операций), в минусе окажутся импортеры (по вышеописанным причинам). Что касается экспортеров, обязанных продавать валютную выручку, то они будут это делать на внебиржевых торгах, полагает аналитик.

Так или иначе, но любые ограничения по потокам капитала всегда негативно влияют на экономику и увеличивают издержки, признает Звездин. По его словам, правительство должно дать инструкции, каким образом экспортеры должны реализовывать свою валютную прибыль. Пока такого распоряжения нет.

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