Стало известно, когда Минфин США свернет все операции с МосБиржей Минфин США разрешил операции с МосБиржей, НРД и НКЦ до 13 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин США выдал лицензии на сворачивание операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) на срок до 13 августа 2024 года, следует из документа, выпущенного Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). Отмечается, что такой же срок установлен и для выхода из ценных бумаг Мосбиржи.

<...> все операции <...> разрешены до 12:01 по восточному летнему времени 13 августа 2024 года, — говорится в документе.

Из обновленной версии генеральной лицензии, обнародованной ведомством, также следует, что исключение составят операции, связанные с энергетикой — их разрешается проводить до 1 ноября 2024 года. Речь идет о всех сделках, касающихся добычи, обработки, транспортировки и покупки нефти и нефтепродуктов, природного газа, а также других энергоносителей, в том числе угля и древесины.

Минфин США 12 июня ввел новые санкции против 30 физических лиц и более 200 российских и китайских структур. В список попали Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ) (входят в группу «Московская Биржа»).

Московская биржа сообщила, что с 13 июня приостанавливает торги долларами и евро, а также инструментами с расчетами в долларах США и евро на фондовом, денежном рынке и рынке стандартизированных производных инструментов (СПФИ). В то же время площадка заявила о намерении продолжить работу всех торговых секций.