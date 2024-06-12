США ввели новые санкции против физлиц из России и Китая США ввели санкции против 30 физических лиц и свыше 200 структур из РФ и Китая

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Министерство финансов США

Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении 30 физических лиц и свыше 200 структур из России и Китая. Причиной называется проведение специальной военной операции, сообщается на сайте ведомства.

Так, в санкционный список вошли семь российских судов для перевозки, «Русгаздобыча», «Арктик СПГ — 1», «Арктик СПГ — 3», «Золото Селигдара» и Амурский металлургический комбинат, ООО «Мурманск СПГ», «Движение первых», Московская Биржа, НРД и НКЦ и некоторые другие предприятия. Помимо прочего, был принят запрет на оказание России ряда услуг, связанных с информационными технологиями и хранением данных в облачных сервисах.

В координации с Министерством торговли США и в соответствии с усилиями G7 по прекращению зависимости российской военно-промышленной базы от иностранных IT-систем Министерство финансов предприняло шаги по ограничению доступа российской военно-промышленной базы к определенному программному обеспечению и связанным с IT услугам, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что Минфин США в четыре раза расширит список российских компаний, работа с которыми обернется вторичными санкциями. Любое взаимодействие с ними будет приравнено к сотрудничеству с ОПК России. Ограничения также коснутся крупнейших российских банков.