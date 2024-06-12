США в четыре раза расширят список российских компаний под санкциями FT: число российских компаний под санкциями вырастет в четыре раза

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Минфин США в четыре раза расширит список российских компаний, работа с которыми обернется вторичными санкциями, информирует The Financial Times. Любое взаимодействие с ними будет приравнено к сотрудничеству с ОПК России. Ограничения также коснутся крупнейших российских банков.

По данным издания, количество подсанкционных компаний вырастет с 1200 до более чем 4500. Речь идет также о ВТБ и Сбербанке. Эксперт Центра новой американской безопасности Эмили Килкриз отметила, что так США хотят накладывать ограничения на организации и физических лиц, которые работают за пределами страны. Под угрозой окажутся и китайские компании, сотрудничающие с Россией.

Ранее суд Евросоюза общей юрисдикции в Люксембурге отклонил иск отечественной госкорпорации ВЭБ.РФ. Компания добивалась исключения из санкционного списка. Согласно решению суда от 12 июня, корпорация должна оплатить расходы, которые понес Совет ЕС.

Российская сторона в иске указывала на ошибки в оценке фактов, на которых основаны оспариваемые положения. Также компания обратила внимание на невыполнение обязательств со стороны ЕС, нарушение права на эффективную защиту, принципов соразмерности и равного обращения.