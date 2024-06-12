Российская госкорпорация не добилась исключения из санкционного списка ЕС Суд ЕС в Люксембурге отклонил иск ВЭБ.РФ об исключении из санкционного списка

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Суд Евросоюза общей юрисдикции в Люксембурге отклонил ходатайство российской госкорпорации ВЭБ.РФ, которая добивалась исключения из санкционного списка, передает РИА Новости. Согласно документу, она должна оплатить расходы, которые понес Совет ЕС.

Иск отклонен. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ должна оплатить, помимо собственных расходов, расходы, понесенные Советом ЕС, — говорится в решении суда, которое было принято 12 июня.

В январе 2024 года в Люксембурге прошли слушания по иску с требованием отмены европейских санкций. Госкорпорация ВЭБ.РФ оспорила введенные против нее ограничения. Истец указал на «явные ошибки в оценке фактов, на которых основаны оспариваемые положения». Также ВЭБ.РФ обратила внимание на невыполнение обязательств по указанию причин решения ЕС, нарушение права на эффективную защиту, принципов соразмерности и равного обращения. В этой связи корпорация требовала аннулировать решение о санкциях и обязать Совет ЕС оплатить понесенные расходы в ходе судебного процесса.

Ранее Евросоюз предложил ввести ограничения против российской судоходной компании «Совкомфлот». Для согласования санкций необходима поддержка всех стран — членов объединения.