Евросоюз захотел ввести санкции против «Совкомфлота» Bloomberg: Евросоюз предложил ввести санкции против российского «Совкомфлота»

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Евросоюз предложил ввести санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ. Там говорится, что предприятие играет одну из ключевых ролей в перевозке российской нефти в условиях западных ограничений, однако для принятия такого решения понадобится поддержка всех стран — членов ЕС.

Также организация обсуждает введение санкций в отношении 13 судов. Они, как уточняется, «участвуют в перевозке товаров и технологий для оборонной сферы», задействованы в транспортировке нефти или нефтепродуктов, а также «способствуют развитию российского энергетического сектора».

Ранее Минфин США объявил о новых санкциях в отношении двух граждан России и трех российских компаний. Американское ведомство обвинило их в военном сотрудничестве с Северной Кореей. Путем ограничений, пояснили в ведомстве, Вашингтон пытается положить конец этим взаимодействиям.

До этого Министерство финансов США ввело санкции против основателя компании канцелярских товаров Erich Krause Дмитрия Белоглазова. Также под рестрикции попали три организации: МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», АО «Илиадис» и ООО «Титул». Белоглазов также является учредителем последней компании. Все три организации, по мнению американских властей, связаны с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, который находится под западными ограничениями.