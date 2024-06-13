ЦБ назвал ориентир для участников валютного рынка ЦБ: биржевой курс юаня к рублю станет ориентиром для участников рынка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Траекторию для рублевых валютных пар будет задавать биржевой курс юаня к рублю, сообщило РИА Новости со ссылкой на Банк России. По данным регулятора, показатель станет ориентиром для участников рынка.

Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка. Доля юаня на торгах МосБиржи в мае составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань, — уточнил регулятор.

Роль доллара и евро на рынке в России последовательно снижалась в последние два года. Обе валюты продолжат торговаться в РФ на внебиржевом рынке, где их объем уже давно превосходит объем сделок по ним на Московской Бирже, уточнили в ЦБ. По данным регулятора, на внебиржевом рынке сделки совершаются непосредственно между банками и с клиентами, в том числе с российскими экспортерами. На внебиржевом рынке работают электронные торговые платформы, на которых банки могут заключать сделки с долларом и евро.

Минфин США 12 июня ввел новые санкции против 30 физических лиц и более 200 российских и китайских структур. Под санкции подпали «Русгаздобыча», «Арктик СПГ — 1», «Арктик СПГ — 3», «Золото Селигдара» и Амурский металлургический комбинат, ООО «Мурманск СПГ», «Движение первых», МосБиржа, НРД и НКЦ, а также другие предприятия.

Вскоре после этого акции МосБиржи резко упали. Площадка сообщила, что не будет проводить торги долларом США и евро 13 июня. Уточняется, что на рынках валют и драгметаллов торги будут производиться по всем инструментам, кроме валютных пар с американским долларом и евро.