Россияне не смогут купить доллар и евро из-за новых санкций США Мосбиржа сообщила, что не будет проводить торги долларом США и евро 13 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосбиржа сообщила, что не будет проводить торги долларом США и евро 13 июня. Площадка приняла такое решение на фоне новых санкций, которые ввел американский минфин в День России.

Акции Мосбиржи резко упали после очередных ограничений США. На рынках валют и драгметаллов торги будут производиться по всем инструментам, кроме валютных пар с американским долларом и евро.

По данным площадки, в условиях новых вызовов клиенты сохранят доступ ко всем сегментам биржи. Группа «Московская биржа» обладает всеми необходимыми инструментами для обеспечения бесперебойного проведения торгов в условиях повышенной волатильности, в том числе дискретными аукционами и механизмами оперативного изменения риск-параметров.

Минфин США 12 июня ввел новые санкции против 30 физических лиц и более 200 российских и китайских структур. На сайте ведомства обозначили причину — проведение специальной военной операции.

МИД России отреагировал на очередные ограничения американской стороны. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Москва не оставит без ответа агрессивные действия США как и всегда в подобных случаях.