В МИД России пообещали ответить на новые «агрессивные санкции» США Захарова о новых санкциях: Россия не оставит без ответа агрессивные действия США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия не оставит без ответа агрессивные действия США, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова РИА Новости. Американский Минфин ранее объявил об ограничениях, которые затронули более 300 физических и юридических лиц.

Как и всегда в таких случаях, Россия не оставит подобные агрессивные действия без ответа, — констатировала Захарова.

Министерство финансов США ранее ввело новые санкции против 30 физических лиц и более 200 структур из России и Китая. В качестве причины ведомство обозначило проведение специальной военной операции.

Ограничения коснулись семерых российских судов для перевозки. Под санкции попали «Русгаздобыча», «Арктик СПГ — 1», «Арктик СПГ — 3», «Золото Селигдара» и Амурский металлургический комбинат, ООО «Мурманск СПГ», «Движение первых», Московская биржа, НРД и НКЦ, а также другие предприятия. Запрет затронул оказание Россией ряда услуг, которые связаны с информационными технологиями и хранением данных в облачных сервисах.

Также анонсировалось расширение списка российских компаний, работа с которыми обернется вторичными санкциями. По данным The Financial Times, взаимодействие с ними будет приравниваться к сотрудничеству с оборонно-промышленным комплексом РФ.