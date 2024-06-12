Россиянам объяснили, как менять доллары и евро после новых санкций США ЦБ: сделки с долларами и евро будут осуществляться на внебиржевом рынке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сделки с участием американских долларов и евро продолжат осуществляться на внебиржевом рынке, сообщает Центральный банк России. В ЦБ подчеркнули, что средства компаний и граждан остаются в сохранности. Заявление опубликовано на официальном сайте банка.

Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными, — говорится в сообщении регулятора.

Минфин США 12 июня ввел новые санкции против 30 физических лиц и более 200 российских и китайских структур. На сайте ведомства обозначили причину — проведение специальной военной операции. Под санкции попали «Русгаздобыча», «Арктик СПГ — 1», «Арктик СПГ — 3», «Золото Селигдара» и Амурский металлургический комбинат, ООО «Мурманск СПГ», «Движение первых», Московская биржа, НРД и НКЦ, а также другие предприятия.

Вскоре после этого акции Мосбиржи резко упали. Площадка сообщила, что не будет проводить торги долларом США и евро 13 июня. Уточняется, что на рынках валют и драгметаллов торги будут производиться по всем инструментам, кроме валютных пар с американским долларом и евро.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Соединенных Штатов, «как и всегда», не останутся без ответа России.