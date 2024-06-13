Стало известно, к чему могут привести санкции против Мосбиржи Союз экспортеров зерна: санкции против Мосбиржи угрожают поставкам за доллары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение США санкций в отношении группы «Московская биржа» ставит под вопрос поставку российского продовольствия за доллары и евро, сообщил Союз экспортеров зерна. Там отметили, что российские экспортеры подтверждают свою приверженность международным гуманитарным принципам и готовность оставаться надежным поставщиком зерна и другого продовольствия российским партнерам для обеспечения мировой продовольственной безопасности.

Введение санкций на группу Московской биржи ставит под вопрос поставку российского продовольствия за доллары и евро. Инфраструктура экспортных продаж за рубли уже создана, — заметили представители организации.

Минфин США 12 июня ввел новые санкции против 30 физических лиц и более 200 российских и китайских структур. На сайте ведомства обозначили причину — проведение специальной военной операции. В список внесены Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ) (входят в группу «Московская биржа»).

Экономист Михаил Беляев заявил NEWS.ru., что ограничения, введенные Соединенными Штатами против МосБиржи, повлияют на предпринимателей. По словам финансового аналитика, гражданам, не имеющим отношения к бизнесу, не стоит волноваться. Западные компании, поставляющие товары и ожидающие выручку в данном случае окажутся в тяжелом положении, так как российская сторона будет просто не в состоянии заплатить им в той валюте, которая изначально была обозначена, констатировал он.