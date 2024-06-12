Санкции против Мосбиржи: пора ли продавать акции, доллары и евро?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосбиржа закрывает торги долларами и евро из-за новых санкций США против России. Что происходит, насколько все серьезно, что будет с курсом валют, что говорят эксперты?

Что происходит с Мосбиржей

12 июня Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ), входящий в ее состав, попали в SDN-лист Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Внесение в SDN-список фактически означает изоляцию от долларовой системы, в том числе остановку торгов долларом.

Под блокирующие санкции США попали Национальный расчетный депозитарий (НРД), НКЦ, который выступает посредником в сделках с валютой на бирже, компания СОГАЗ, банк «Точка» и российский Гознак.

Что с торгами долларами и евро

Московская биржа сообщила, что с 13 июня приостанавливает торги долларами и евро, а также инструментами с расчетами в долларах США и евро на фондовом, денежном рынке и рынке стандартизированных производных инструментов (СПФИ). В то же время площадка заявила о намерении продолжить работу всех торговых секций.

«Главная задача Московской биржи — обеспечение работы инфраструктуры финансового рынка и надежности проведения операций его участниками. В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки», — сообщила пресс-служба Мосбиржи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что говорят в ЦБ РФ, где купить валюту

Банк России ранее сообщал, что оценивает риски введения санкций на Московскую биржу и имеет на этот счет план мероприятий. Санкции против Мосбиржи не могут лишить россиян возможности покупать и продавать валюту.

«Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России», — заявил Центробанк РФ.

В разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик Михаил Беляев выразил мнение, что на обычных граждан ситуация не окажет влияния.

«В любом случае данная ситуация – это толчок к тому, чтобы мы с дружественными странами больше использовали национальные валюты, то есть те, которые не находятся под давлением США. На какое-то время могут возникнуть проблемы с поставками товаров. Но оно будет недолгим. Что касается простых обывателей, которые продают и покупают валюту, то они это делают в небольших объемах. Думаю, биржа сможет их обслуживать. Хотя я бы посоветовал перестать рассматривать иностранную валюту, как защитный актив, все-таки времена меняются. Но на курс эти санкции повлиять никак не должны», – подагает он..

Telegram-канал «БРИФИНГ» приводит мнение неназванного эксперта Центробанка, который предупредил о возможной панике на рынке активов.

«Завтра мы можем ждать панические скупки доллара. Курс может скакануть до 120 рублей за доллар. Надо ждать волну скупок россиянами товаров, золота, ювелирных вещей. Сейчас все зависит от ЦБ и его умения погасить панику на рынке. А она уже стартовала», — утверждает эксперт.

По его словам, российские финансовые власти способны успокоить ажиотаж «через день-два», однако «пока Набиуллина и Мишустин не покажут нормально работающий механизм конвертации рубль-доллар, паника будет сохраняться».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как будет определяться курс доллара и евро, какие есть угрозы

Telegram-канал InvestFuture предупреждает, что 13 июня валютные торги в России будут остановлены и правительство России может столкнуться с проблемами с исполнением бюджета. Курс валют будет устанавливаться на внебиржевом рынке.

«Если завтра китайские банки не будут знать, как с нами сотрудничать, хождение юаня в стране остановится. Таким образом, валютные торги будут устанавливаться на внебиржевом рынке, и цена доллара будет определяться вне биржи», — утверждает автор канала.

Автор Telegram-канала «Китайская угроза», экономист Никита Митрофанов считает, что катастрофы не произойдет.

«ЦБ уже объявил, что все валютные торги переедут на внебиржу, то есть у всех держателей долларов и евро на брокерских счетах скоро появится возможность их продать (ну или купить, если такие желающие будут). На ход торгов российскими ценными бумагами эти санкции не должны повлиять. К слову, основные объемы покупки и продажи валюты уже давно проходят на внебиржевом рынке», — полагает экономист.

Некоторые экономисты опасаются, что удар по Мосбирже может привести к разрастанию черного рынка и появлению в России нескольких параллельных курсов валюты. Должна появиться некая новая структура, но вряд ли ей сразу начнут доверять.

«Прозрачность проводимых там сделок будет под вопросом, равно как и возможности манипуляций с курсом, поэтому не исключено, что в стране могут появиться несколько курсов доллара и евро: официальный, курсы отдельных банков и курс черного рынка валюты», — предупреждал ранее аналитик «Финам» Александр Потавин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Источники Forbes отмечали, что в таких условиях вырастет роль юаня: ЦБ всю валютную активность будет вести через юань, и остановка торгов долларами или евро может никак не сказаться на этих операциях, заявил руководитель валютного управления крупного банка. Однако есть опасность, что у китайских банков-корреспондентов будет желание проводить операции с НКЦ с учетом возможных вторичных санкций, отмечает экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.

А если китайцы откажутся, то Центрбанк может вернуться к практикам 1990-х годов и сам выходить на внебиржевой рынок для выполнения своих функций в банковской системе, в том числе, чтобы закупать валюту для Минфина.

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