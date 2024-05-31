Россия стала четвертой экономикой мира: будут ли россияне богаче?

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Российская экономика вышла на четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Что это такое, как объясняют рост экономики РФ в правительстве, какая сейчас в России инфляция и стали ли россине богаче?

Как Россия стала четвертой экономикой мира

Всемирный банк обновил информацию по показателям паритета покупательной способности стран мира (ППС). Согласно свежим данным, Россия еще в 2021 году стала четвертой экономикой мира. Российский ВВП составил 3,8% от мирового: больше, чем у Японии (3,7%) и Германии (3,4%).

Пресс-релиз Всемирного банка посвящен работе Программы международных сопоставлений (ICP), которая ведется под эгидой ООН. Суммарную мировую экономику по ППС в 2021 году оценили в $152 трлн. При этом ППС стран с высоким достатком составил 46,3% от мирового, с достатком выше среднего — 34,8%, ниже среднего — 17,9%, а страны с низким достатком набрали лишь 1% от мирового ВВП.

Внутренний валовый продукт РФ по ППС составил $5,7 трлн. При этом после 2021 года российская экономика продолжила рост, и в 2023 году показатель ВВП (ППС) превысил $6,3 трлн. Первое место в этом списке занимает Китай, ВВП которого в прошлом году достиг $35 трлн, второе место — США с $27,4 трлн, а замыкает тройку лидеров Индия с $14,6 трлн.

«Безусловно, темпы роста нашей экономики, они очень положительные. Экономика развивается быстро, быстро ведется очень серьёзная работа правительством, экономическим блоком для этого», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что такое паритет покупательной способности

Всемирный банк называет паритет покупательной способности хорошим показателем для сравнения экономик разных стран, поскольку от уровня доходов зависит уровень цен в стране. Сравнение ВВП на основе действующего курса завышает размер экономики стран с большими доходами и занижает страны с малыми доходами. Кроме того, оценки на основе ППС нивелируют проблемы, которые вызывает разница в курсах валют.

В исследовании ICP приводятся также сравнения населения с ППС различных регионов мира. Так, самым бедным регионом оказалась Черная Африка (страны южнее Сахеля), где проживает 15,8% от общего населения мира, на которые приходится только 3,5% ВВП (ППС). В странах с высоким уровнем дохода, на которые приходится 46,3% ВВП (ППС), проживает 16,4% мирового населения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как объясняют достижения России в правительстве

Министр экономического развития Максим Решетников объяснил рост ВВП в России оперативными системными мерами для поддержки бизнеса, регионов и граждан. Это позволило преодолеть пандемию коронавируса, массированные санкции Запада и вызовы экономике, связанные с ведением СВО.

«Российская газета» отмечает, что Решетников напомнил об антикризисных мерах во время пандемии, поддержке наиболее пострадавших отраслей, малого и среднего предпринимательства, которая позволила сохранить бизнес и рабочие места.

В результате в 2020 году спад экономики России составил только 2,7%, ниже, чем в развитых странах, а в 2021 году Россия не только преодолела спад, но и нарастила экономику на 5,9%.

В 2022 году, первом году СВО, экономика РФ просела на 1,2%. Решетников объяснил, что в условиях санкционного давления была снижена административная нагрузка, расширен пакет мер финансовой поддержки МСП, реализована программа поддержки крупных импортозамещающих инвестпроектов, предоставлены дополнительные бюджетные кредиты на погашение долговых обязательств регионов. Все меры принимались с учетом мнения бизнеса деловых объединений, обратной связи от регионов.

В результате по итогам 2023 года экономика России выросла на 3,6%, а в целом с 2021 по 2023 год — на 8,4%.

Какая инфляция сейчас в России

По данным Росстата, инфляция в России в мае 2024 года составила в годовом исчислении более 8,1%. По официальным данным, с начала месяца рост цен в РФ к 27 мая составил 0,48%, с начала года — 2,95%.

Целевая инфляция, по решению правительства РФ, должна быть не выше 4%. В Минэкономразвития считают, что этот показатель может быть достигнут к концу 2025 года.

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