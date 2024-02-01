Плюс $8 млрд: кто из российских миллиардеров обогатился в 2024 году

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С начала 2024 года прошел всего месяц, однако состояние богатейших людей России успело вырасти на несколько миллиардов долларов. Кто в России разбогател сильнее всего в январе, чье состояние выросло за 2023 год, а кто из бизнесменов удерживается в списке Forbes?

Кто в России сильнее всех разбогател январе

«Индекс миллиардеров» от агентства Bloomberg сообщил, что с Нового года состояние богатейших людей России выросло на $7,953 млрд долларов.

Лидером списка стал крупнейший акционер «Северстали» и гендиректор «Севергрупп» Алексей Мордашов, чье состояние с начала года выросло на $2,14 млрд. Состояние Мордашова в последние годы менялось стремительно — в 2021 году он успел возглавить российский список Forbes, однако в 2022 году стал «самым обедневшим» миллиардером России, потеряв $11 млрд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Мордашов

На втором месте оказался председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, который с начала года получил $1,35 млрд.

Третье место по росту состояний занял основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — его состояние выросло на $838 млн, то есть на $27 млн в день.

Чье состояние в России выросло за 2023 год

Ранее Bloomberg подсчитал, что за прошлый год состояние российских миллиардеров выросло на $50 млрд.

Лидерами роста оказались Вагит Алекперов с $9,29 млрд и совладелец компаний «Еврохим» и «Сибирской угольной энергетической компании» Андрей Мельниченко, чье состояние увеличилось на $5,67 млрд.

Кто из российских миллиардеров есть в списке Forbes

В 2024 году, несмотря на мировые потрясения, в рейтинге миллиардеров от Forbes остаются десятки россиян. Семь из них вошли в Топ-100 самых богатых людей мира.

Лидером по размерам состояния среди них является Леонид Михельсон, председатель правления газовой компании «Новатэк» и крупнейший акционер нефтехимического холдинга «Сибур». В рейтинге Forbes он занимает 53-е место с состоянием в $29 млрд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Леонид Михельсон

62-е место Forbes — у Владимира Лисина, чье состояние оценивается в $26 млрд. За ним следуют владелец инвестиционной Volga Group Геннадий Тимченко (71-е место и $25 млрд) и Андрей Мельниченко (72-е место и $25 млрд).

Вагит Алекперов, несмотря на финансовые успехи в 2023 году, занял только 79-е место с $23,7 млрд. На 84-м месте в Топ-100 Forbes расположился владелец управляющей компании «Интеррос» («Норильский никель», «Роза Хутор», «Тинькофф», Росбанк) Владимир Потанин, чье состояние оценивается в $22,3 млрд. Лидер роста в 2024 году Алексей Мордашов занимает только 90-е место с капиталом в $21 млрд.

Кто самый молодой миллиардер в России

Самым «юным» миллиардером из России, который вошел в список Forbes, стал основатель фармацевтической группы компаний «Р-Фарм» и председатель общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик. Ему 44 года. Forbes разместил его на 1267-м месте в списке самых богатых людей с состоянием в $2,4 млрд.

Также заработать свои первые миллиарды до 50 лет успели такие российские бизнесмены, как акционер застройщика ГК «Самолет» Павел Голубков ($1,2 млрд в 47 лет), основатель сети магазинов «ВкусВилл» Андрей Кривенко ($1,4 млрд в 48 лет), сооснователь торговых сетей «Копейка», FixPrice и «ЦентрОбувь» Артем Хачатрян ($1,8 млрд в 49 лет) и основатель главной российской сети интернет-ритейла Wildberries Татьяна Бакальчук (363-е место с $7 млрд в 48 лет).

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