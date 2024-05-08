Россию ждет налоговая реформа? Сколько придется платить, как вырастет НДФЛ

В ближайшее время Минфин начнет обсуждение налоговой реформы в России, рассказал министр финансов Антон Силуанов. Кто будет платить больше налогов, поддержал ли Путин?

Что рассказал Силуанов, готов ли проект налоговой реформы

Силуанов заявил РИА Новости, что уже на следующей неделе начнутся обсуждения с бизнесом и парламентом. Он не уточнил, есть ли уже конкретные договоренности или планы.

«На следующей неделе будем обсуждать. И с бизнесом, и с парламентом все будет обсуждаться», — сообщил Силуанов в кулуарах на церемонии инаугурации президента РФ

О планах начать обсуждения по реформе в середине мая 2024 года Силуанов рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в конце апреля. Министр отметил, что поправки могут принять в весеннюю сессию.

А глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил журналистам, что «после инаугурации президента богатые будут платить больше налогов». По его словам, россияне «ждут победы на социальном фронте» и должны сплотиться вокруг главы государства.

Что известно о налоговой реформе в России

Ранее Силуанов говорил о «более справедливой» налоговой системе с распределением бремени в сторону получающих высокие доходы. На съезде РСПП он подчеркивал, что налоговая система будет меняться с учетом главного принципа: в первую очередь, должны быть обеспечены стабильные, предсказуемые условия налогообложения. Кроме того, налоги должны обеспечивать сбалансированность госбюджета и при этом создать дополнительные стимулы для инвестирования в ключевые отрасли экономики.

«Что такое справедливость? Это распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, с одной стороны. С другой стороны — формирование равных условий хозяйственной деятельности, я имею в виду борьбу с налоговыми лазейками», — подчеркнул глава Минфина.

29 февраля в послании Федеральному собранию тему налоговой реформы затрагивал и президент Владимир Путин. Он также подчеркивал необходимость «справедливого налогообложения».

Как могут поменяться налоги в России, что это даст

В феврале 2024 года с проектом по увеличению налога на доходы (НДФЛ) выступили Миронов и глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. Они предложили ввести прогрессивную шкалу налогообложения.

«Предлагается установить следующие ставки. Годовой доход: до 5 млн рублей в год — 13%; до 24 млн рублей в год — 15%; до 200 млн рублей в год — 18%; до 500 млн рублей в год — 20%; свыше 500 млн рублей в год — 25%», — говорится в пояснительной записке.

Рейтинговое агентство АКРА подсчитало, что рост налога на прибыль на 1% может дать бюджету до 0,2% ВВП, а рост НДФЛ на 1% — на 0,15% ВВП. При нынешних ставках и уровне собираемости налог на прибыль ежегодно приносит в консолидированный бюджет доходы, эквивалентные 4% ВВП.

Одновременно, как пишет РБК 8 мая, профсоюзы, работодатели и правительство рассматривают освобождение малоимущих от уплаты НДФЛ. Предложено установить размер не облагаемого налогом дохода физлиц на уровне прожиточного минимума. С 2024 года прожиточный минимум для трудоспособного населения в России составляет 16 844 руб.

Какие новые налоги предлагали вводить в России

Ранее Сергей Миронов предлагал ввести в России налог на роскошь в порядке «более справедливого» налогообложения. Экономист Финансового университета Вадим Засядько в разговоре с «360» выразил сомнения в том, что «Справедливая Россия» в состоянии самостоятельно «протащить» такой закон.

«Шансов мало, но если подключатся Минфин, правительство, „Единая Россия“, то да, шансы есть», — заявил Засядько.

Кроме того, член комитета Госдумы по бюджету Евгений Федоров предложил стимулировать рождаемость в России «налогом на бездетность».

«Это не наказание — это способ решения проблемы!» — объявил он в эфире «Говорит Москва».

Его предложение осудила в разговоре с NEWS.ru глава комитета по защите семьи Нина Останина — по ее словам, такие непрофессиональные идеи серьезно бьют по авторитету парламента, поскольку люди понимают, что депутаты, не стесняясь, решают проблемы за их счет.

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