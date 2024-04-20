Россиян ждет величайшая денежная реформа: что готовит Центробанк?

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила, что в России готовится самая масштабная денежная реформа, которая приведет к появлению новой российской валюты. Что за реформу готовит ЦБ РФ, что такое «русское цифровое чудо», какие преимущества и проблемы есть у цифрового рубля и зачем надо «убить SWIFT»?

Что за реформу готовит Центробанк России

Набиуллина заявила, что пилотный проект цифрового рубля развивается очень хорошо. На текущий момент в нем участвуют 12 банков, около 600 граждан РФ и 30 торговых предприятий из разных регионов страны.

Центробанк планирует сделать цифровой рубль обычным средством платежей к 2025 году. Платежи и переводы с использованием цифрового рубля будут бесплатными для всех.

Что такое «русское цифровое чудо»

В Центробанке считают, что в ближайшие три — пять лет доля безналичных расчетов в России может увеличиться с нынешних 83% до 90%. По словам зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, к 2027–2029 годам наличные будут использоваться лишь в одном из десяти платежей. При этом в начале 2010-х годов доля безналичных расчетов не превышала 14%.

На Западе стремительный рост объема безналичных расчетов в 2021 году назвали «русским чудом».

«Россия — единственная развивающаяся экономика в мире, которая приближается к полностью цифровой системе расчетов и уступает в этом отношении только странам Северной Европы», — заявили тогда в исследовании The Boston Consulting Group.

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Что такое цифровой рубль

Центробанк России называет цифровой рубль третьей формой российской валюты, которая появляется в дополнение к наличным и безналичным рублям. Он создается для того, чтобы стать еще одним средством для платежей и переводов, которое не будет зависеть от ограничений банков в виде комиссий и лимитов. Цифровые рубли будут храниться на счетах цифрового рубля (цифровых кошельках) граждан и организаций, которые будут открываться на платформе Банка России.

При этом цифровой рубль никак не относится к криптовалюте.

«Это одна из разновидностей рубля — мы не собираемся их скрещивать или уравнивать», — подчеркнул зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

Главное отличие цифрового рубля от криптовалют — существование единого центра-эмитента, которым будет Центробанк.

Какие преимущества есть у цифрового рубля

Участники пилотного проекта по внедрению цифрового рубля могут открывать и пополнять свои цифровые кошельки, переводить их между собой независимо от банка-эмитента, оплачивать товары и услуги у участвующих в проекте предприятий, а также использовать смарт-контракты для автоматизации платежей. Все операции проходят под контролем Центрального банка.

В числе преимуществ цифрового рубля называют безопасность и надежность под контролем у ЦБ РФ; скорость и удобство, которые дают мгновенные расчеты без комиссий; доступность для всех граждан России независимо от их местоположения или банка. А также инновационную составляющую — широкий потенциал для развития новых финансовых продуктов и услуг.

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Какие проблемы есть у цифрового рубля

Экономист ИМЭМО РАН Яков Миркин в своей статье в «Ведомостях» приводит четыре опасности, связанные с цифровым рублем.

Прежде всего, каждый цифровой рубль «помечен» — он обладает индивидуальным кодом, по которому можно отследить его движение. Такое свойство цифрового рубля очень удобно для госзакупок — у Минфина, ФНС, Счетной палаты всегда было и есть огромное желание отследить каждую сделку в госзакупках, чтобы ни один рубль не ушел не по назначению. Однако то же свойство цифрового рубля, утверждает экономист, фактически делает ничтожными понятия налоговой, банковской, медицинской тайны, тайны клиента, тайны политических, имущественных и каких угодно действий гражданина.

Центробанк РФ отрицает, что с цифровым рублем начнется тотальная слежка за кошельками граждан: объем передаваемой информации не превышает тот, что используется при безналичных расчетах сейчас.

Второй проблемой экономист называет «риски адаптивности»: будет ли цифровой рубль способен смягчать деформации в экономике. Миркин указывает, что в России существует широкая прослойка «низкобюджетных семей», которые часто выживают на серые доходы, например неофициальную сдачу жилплощади.

«Доля неформальной экономики в России — до 25–35% ВВП. Во время кризисов, которые часты у нас, семьи выживают, уходя в тень. Доля серой экономики растет, она смягчает удары кризисов. Но серая экономика как амортизатор может существовать только благодаря наличке», — считает экономист.

«Сверхрегулирование» в этом случае может сковать рынок, утверждает Яков Миркин.

Третья проблема цифрового рубля, по мнению экономиста, заключается в том, что ЦБ получит возможность дополнительно ограничить кредитный мультипликатор коммерческих банков, не давая им «создавать» деньги.

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«Скажем, „Сбер“, в котором большой внутренний оборот между миллионами счетов его клиентов, может иметь многомиллиардные объемы кредитной эмиссии. Деньги, выпущенные им при кредитовании своих клиентов, могут долго не покидать пределов банка, просто обслуживая их платежи внутри него и не задействуя корсчета в ЦБ», — отмечает экономист.

Четвертой проблемой цифрового рубля Миркин считает возможность ограничения его конвертируемости — что приведет к появлению системы нерыночных курсов валют.

В Центробанке утверждают, что это миф: в России только одна денежная единица, рубль, и он остается рублем в наличной, безналичной и цифровой форме.

Как цифровой рубль сможет работать за границей

Эксперты, выступавшие на конференции Data Fusion 2024, уверены, что самая серьезная проблема для российских банков на текущий момент — это международные расчеты, в том числе с дружественными странами. Как заявил президент ВТБ Андрей Костин, решить эту проблему удастся, только если «убить SWIFT» и развивать трансграничные возможности цифрового рубля.

«Наша страна не живет за железным занавесом: у нас открытая экономика, мы продолжаем много экспортировать и импортировать. И нам нужно проводить международные расчеты, но здесь мы наткнулись на серьезные проблемы. Решить проблему с расчетами в полной мере удастся тогда, когда мы создадим новую финансовую инфраструктуру Глобального Юга. SWIFT в наших расчетах надо убивать и полностью от него уходить», — объявил Костин.

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