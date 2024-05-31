Россия стала четвертой экономикой мира по одному показателю РИА Новости: Россия стала четвертой экономикой мира по ППС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономика России еще в 2021 году стала четвертой в мире по паритету покупательной способности, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка. В последующие два года страна сохранила эти позиции.

Всемирный банк 30 мая обновил информацию по показателям паритета покупательной способности. Согласно его данным, Россия заняла в мировом ВВП долю в 3,8% и осталась на четвертой позиции. РФ потеснила Японию (3,7%) и ФРГ (3,4%). По паритету покупательной способности российский ВВП в 2021 году достиг $5,7 трлн, Японии — $5,6 трлн, а Германии — $5,2 трлн.

Российская экономика по ППС выросла до $6 трлн в 2022 и $6,45 трлн в 2023 году. ВВП Японии по этому показателю увеличился до $5,9 трлн и $6,3 трлн, а ВВП Германии — до $5,5 и $5,9 трлн соответственно. Крупнейшими экономиками мира по паритету покупательной способности остались Китай ($35 трлн), США ($27,4 трлн) и Индия ($14,6 трлн).

Ранее Росстат сообщил, что рост валового внутреннего продукта России в первом квартале текущего года ускорился до 5,4% в годовом выражении. В прошлом году по итогам четвертого квартала рост ВВП составлял 4,9%. Российский ВВП увеличивается в годовом выражении уже четвертый квартал подряд. В представленные расчеты Росстата не вошли данные по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.