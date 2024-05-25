Россия зашла слишком далеко? Будет ли повышение ставки ЦБ и новый рост цен

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Центробанк рассматривает вариант с дальнейшим повышением ключевой ставки в России, иначе не удается остановить инфляцию и рост цен. Когда это может произойти, будет ли новый скачок роста цен, когда в РФ вернутся дешевые кредиты?

Почему Центробанк готовит повышение ключевой ставки, когда это произойдет

26 апреля 2024 года совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. До этого с июля по декабрь 2023 года ставка повышалась пять раз подряд. Целью было сдерживание инфляции в РФ.

21 мая на организованной изданием «Ведомости» конференции «Рост ВВП и/или низкая инфляция?» зампред Банка России Алексей Заботкин признал, что российская экономика остается перегретой.

«Это прекратится только после того, как потенциал экономики, ее производственные возможности догонят тот уровень спроса, на который экономика вышла», — пояснил Заботкин.

Он предупредил, что экономику России может ждать новое повышение ключевой ставки. Это будет решаться 7 июня на новом заседании совета директоров. Пока, предупредил Заботкин, все идет к тому, чтобы «степень жесткости денежно-кредитной политики поддерживать на высоком уровне в течение продолжительного времени».

Что происходит с инфляцией в России

Минэкономразвития считает, что сейчас инфляция в России 7,75% и в 2025 году вполне возможно достигнуть целевого показателя в 4%.

Однако в РИА Новости отмечают, что Россия, возможно, «зашла слишком далеко»: хотя пик инфляции в России был пройден осенью 2023 года, нормализовать ситуацию быстро не удалось. Сейчас спящие конфликты экономической политики вышли на первый план, отмечают организаторы конференции «Рост ВВП и/или низкая инфляция?»: цель государства по инфляции противоречит цели увеличения ВВП, а зависимость бюджета России от курса иностранной валюты создает все больше проблем с предсказуемостью наполнения бюджета.

Чтобы «охладить» спрос, Центробанк повышает стоимость кредитов. Это критикует бизнес, поскольку дорогие кредиты нерентабельны даже для крупных предприятий, а малый бизнес и потенциальные предприниматели и вовсе остаются без шансов развивать собственное дело.

«Фактически ЦБ оказался в патовом положении. Ужесточение ДКП (денежно-кредитной политики) замедлит рост ВВП и темпы импортозамещения. Сохранение статус-кво не решит проблему, цены продолжат ползти вверх. А смягчение хотя и поддержит население и экономику, чревато гиперинфляцией», — указывает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в беседе с РИА Новости.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что вызывает сильный рост цен в России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала закредитованность населения основным фактором разгона цен. Россияне берут очень много кредитов, и за год объем закредитованности населения вырос на 23,5%, до 33 трлн руб. Долги юрлиц и ИП выросли на 43,3%, превысив 8 трлн руб. А зарплаты при этом выросли лишь на 15%.

«Дальнейший рост кредитной задолженности приведет к массовым банкротствам организаций и физических лиц», — предупредил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

Он считает ужесточение ДКП оправданным.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ Эльвира Набиуллина

Какие проблемы испытывает российская экономика

Telegram-канал «Незыгарь» предупреждает, что производство в России стагнирует, и есть опасность нового роста инфляции.

«Многие фиксирующиеся факторы формально играют на поддержание роста, однако в перспективе чреваты негативными последствиям», — предупреждает «Незыгарь».

Так, сокращение объемов импорта в цифрах означает поддержание роста, однако на практике сдерживает его из-за дефицита сырья и комплектующих.

Telegram-канал со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования перечисляет следующие проблемы российской экономики:

дефицит внутреннего спроса и общая неопределенность ситуации;

в обрабатывающих отраслях фиксируется недостаток квалифицированного труда;

процентные ставки по кредитам достигли «запретительных пределов» и превышают рентабельность некоторых отраслей производства;

уровень инфляции продолжает расти и в мае вдвое превысил целевой, достигнув 8,1–8,2%;

в результате сохраняется тенденция ускоренного роста цен по «потребительской корзине бедных».

«Очевидный провал собственной политики не останавливает Центробанк, который готовится к очередному повышению ключевой ставки до 17%, что может усугубить негативные тенденции», — предупреждает «Незыгарь».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какой прогноз по ставке ЦБ, когда ее начнут снижать

Доцент Финуниверситета Хачатурян заявил, что не ждет повышения ключевой ставки ЦБ больше, чем на 1–3%.

Однако Ордов настроен пессимистичнее и считает, что ставка может взлететь до 20–25%, то есть выше, чем в марте 2022 года.

«Чтобы переломить хребет инфляции, ЦБ придется принять волевое решение», — предупреждает Ордов.

Между тем 8 мая финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов утверждал, ЦБ РФ может начать понижать ключевую ставку небольшими шагами уже в 2024 году, примерно с сентября-октября. В тот же день новый министр обороны РФ Андрей Белоусов на форуме «Эффективная и конкурентная экономика» заявил, что ключевая ставка сохранится на высоком уровне, но снизится до 6–7% к 2027 году.

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