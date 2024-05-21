Удар по кошельку: почему растут цены на бензин в РФ, когда это прекратится

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

21 мая выросла стоимость всех видов топлива на заправках в России. В чем причина такого роста, насколько может подорожать бензин, какие цены сейчас на АЗС по стране?

Как выросли цены на бензин, почему это происходит

Данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи говорят о том, что 21 мая оптовая стоимость бензина марки «Регуляр-92» выросла почти на 2%. Это произошло сразу же после того, как накануне правительство РФ временно отменило ограничения на экспорт бензина.

Оптовая стоимость бензина АИ-92 выросла на 1,86%, до 49 195 руб. за тонну, АИ-95 подорожал на 0,4%, до 56 768 руб. за тонну, а дизель вырос в цене на 0,9%, до 61 898 руб. за тонну.

Сколько стоит бензин на заправках в России

Цены на бензин в России сильно отличаются по регионам. Как пишет 1obl.ru со ссылкой на данные Росстата, в мае 2024 года бензин в Челябинской области был среди самых дешевых в России. По данным сайта benzin-price.ru, средняя стоимость за последнюю неделю составила 45,93 руб. за литр АИ-92, 50,90 руб. за литр АИ-95 и 61,91 руб. за литр дизтоплива. Самый дешевый бензин, по статистике за 5 мая, в Республике Коми: 42,60 за АИ-92, но при этом АИ-95 и ДТ стоят дороже: 51,60 руб. и 64,20 руб. соответственно.

Регионы с самым дорогим бензином популярной марки — Сахалин, где литр АИ-92 стоит, по данным Росстата, 63,99 руб., Камчатка (63,70 руб.) и Чукотка (63 руб.). В среднем 5 мая по России литр бензина АИ‑92 стоил 50,87 руб.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Когда вернут запрет на экспорт бензина

Правительство РФ утвердило решение о временном снятии запрета на экспорт бензина 20 мая. Запрет снят до 30 июня 2024 года, при этом ограничения в дальнейшем будут введены вновь и сохранятся на период с 1 июля по 31 августа.

О приостановке эмбарго 7 мая предупредил вице-премьер Александр Новак. В ожидании окончательного решения биржевые цены на бензин перешли к росту после снижения в апреле и с 8 по 21 мая выросли на 5,5–6,7%, отмечает РБК. Если темпы роста останутся прежними, то к концу июня цена литра АИ-92 может составить от 63,01 до 65,93 руб.

В правительстве объяснили отмену эмбарго насыщением внутреннего рынка топлива и стремлением не снижать загрузки НПЗ из-за «затоваривания автомобильным бензином». Кроме того, необходимо освободить порты от пока не вывезенного экспортного топлива. В Минэнерго при этом отметили, что в дальнейшем приостановка запрета может быть продлена.

Сколько должен стоить бензин в России, что говорят эксперты

В апреле 2024 года Роскачество по итогам проведенного исследования сообщило, что Россия заняла 17-е место в рейтинге стран с самой низкой стоимостью бензина. Лидером списка стал Иран, где цена литра бензина эквивалентна 2,5 руб., на втором и третьем местах оказались Ливия (2,7 руб.) и Венесуэла (3,1 руб.). Самые высокие цены на бензин зафиксированы в Гонконге, Монако, Дании и Нидерландах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики группы «Деловой профиль» считают, что летом 2024 года рост цен на горючее продолжится. Исследование было опубликовано 6 мая (то есть еще до того, как Новак объявил о предстоящей приостановке запрета на экспорт). Они отмечают факторы, влияющие на цены: запасы топлива находятся на уровнях выше средних; производство за первый квартал снизилось: по бензину на 1,3%, а по дизтопливу на 5,7% по сравнению с прошлым годом; с апреля начало действовать ограничение на добычу нефти во втором квартале 2024 года на 350 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, даже без учета экспорта следует считать, что рост цен на топливо (который в первом квартале отставал от инфляции) продолжится как минимум до начала осени.

Гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил «ФедералПресс», что нет прямой зависимости между биржевыми котировками, оптовыми и розничными ценами.

«Самый главный фактор, из которого складываются потребительские цены, — это налоги, которые составляют 70% стоимости. Вторым является договоренность между правительством и нефтегазовыми компаниями о сдерживании розничной стоимости топлива в пределах годовой инфляции. И лишь на третьем месте идут биржевые котировки», — указал он.

Следовательно, считает Фролов, цена бензина будет такой, какой ее сделает государство, которое заинтересовано в стабильности.

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