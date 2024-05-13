Названы самые бесполезные налоги в России Депутат Арефьев назвал бесполезным налог на добавленную стоимость

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Налог на добавленную стоимость, который занимает целых 20%, является одним из самых бесполезных в России, заявил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Николай Арефьев. Кроме того, по его мнению, стоит отменить налог на добычу полезных ископаемых.

Нам непременно нужно отменить налог на добавленную стоимость, у нас его никогда не было, во многих странах его нет. А у нас он занимает целых 20%. Второй налог, который необходимо отменить, — налог на добычу полезных ископаемых. Он прибавляется к цене, поэтому у нас бензин такой дорогой, — пояснил депутат.

Также парламентарий предложил отказаться от налога с кадастровой стоимости на недвижимость и землю. По его словам, этот показатель никто не вычисляет и происходит административное увеличение налога. В результате и предприятия, и физические лица вынуждены платить «непосильные налоги», отметил Арефьев.

В результате у нас непосильные налоги платят и предприятия, и организации, и физические лица. Очень дорогая арендная плата, платить нечем, — заключил он.

Ранее Арефьев призвал повысить налоги для олигархов. При этом, по его словам, те, кто получает зарплату, равную прожиточному минимуму, не должны платить взносы. Он считает, что прогрессивная шкала налогообложения позволит сократить разницу в доходах между различными слоями населения России.