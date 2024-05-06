Стало известно, когда могут снять запрет на экспорт бензина из РФ ТАСС: запрет экспорта бензина из РФ могут отменить в сентябре

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Запрет на экспорт из России бензина может быть снят в конце лета — начале осени, сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. Именно в этот период ожидается завершение высокого сезона потребления топлива.

Как рассказал агентству эксперт «ИнфоТЭК» Александр Фролов, пока внутри страны наблюдается повышенное потребление топлива и бензин почти в полном объеме поступает на удовлетворение внутреннего спроса, отменять запрет было бы нецелесообразно. Поэтому подобное решение стоит ожидать в августе или сентябре. Зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев также подчеркивает, что высокий сезон закончится примерно в это время, после чего произведенное топливо нужно будет «куда-то девать».

Запрет на экспорт бензина был введен правительством РФ 1 марта 2024 года. Таким образом власти рассчитывали нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды, когда люди активно идут в отпуска и начинаются полевые работы. При этом под ограничение не попадают страны ЕАЭС, а также Узбекистан, Абхазия, Южная Осетия и Монголия.

Ранее аналитик Игорь Юшков отмечал, что Россия увеличила экспорт нефтепродуктов в условиях эмбарго. По его словам, Москва переориентировала поставки, в результате чего главным покупателем продукции с 2022 года стала Турция, через которую также завозят запрещенные нефтепродукты из РФ в Евросоюз.