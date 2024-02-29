Россия на полгода запретит экспорт бензина Правительство РФ с 1 марта вводит полугодовой запрет на экспорт бензина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России с 1 марта вводит запрет на экспорт бензина, ограничения будут действовать до 31 августа, сообщает пресс-служба кабмина. При этом планируется увеличить нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах с 12,5 до 16%.

Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что запрет не будет распространяться на поставки в рамках соглашений со странами ЕАЭС, а также на топливо, вывозимое россиянами для личного пользования. Кроме того, под ограничения не попадет топливо, которое доставляют в качестве гумпомощи.

О том, что правительство хочет ограничить экспорт бензина с 1 марта, ранее писал ТАСС. Отмечалось, что такая мера необходима для того, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды.

Как объяснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшко, запрет экспорта бензина из России позволит избежать роста цен на бирже и в рознице, а также дефицита топлива на внутреннем рынке. Он отметил, что объем потребления значительно вырастет в апреле-мае.