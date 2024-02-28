Аналитик раскрыл, к чему приведет запрет экспорта бензина Аналитик Юшков: запрет экспорта бензина позволит избежать роста цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Запрет экспорта бензина из России позволит избежать роста цен на бирже и в рознице, а также дефицита топлива на внутреннем рынке, объяснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с «360» он отметил, что объем потребления значительно вырастет в апреле-мае.

Баланс потребления станет хрупким. Мы максимально приблизимся к черте, когда потребляем столько, сколько производим. Поэтому любая экспортная партия приведет к дефициту на внутреннем рынке, а значит, к росту цен на бирже и в рознице, — уточнил аналитик.

По словам эксперта, сохранение возможности экспортировать дизельное топливо связано с превышением предложения над спросом. С бензином же сложилась другая ситуация. Юшков подчеркнул, что после поломки оборудования на нижегородском НПЗ компании ЛУКОЙЛ объемы производства сократились примерно на 10%: столько топлива обычно приходится на экспорт.

Ранее стало известно, что правительство России введет полный запрет на экспорт бензина с 1 марта. Такая мера необходима для того, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. Кроме того, кабмин может увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%.