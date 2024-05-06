Аналитик раскрыл, как Россия увеличила экспорт нефтепродуктов Аналитик Юшков: Россия увеличила экспорт нефтепродуктов в условиях эмбарго

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Россия увеличила экспорт нефтепродуктов, несмотря на эмбарго российских поставок, рассказал aif.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, экспорт российского мазута и дизельного топлива не прекратился после наложения запрета.

Брюссель запретил ввоз российского топлива в Евросоюз, рассчитывая таким образом уменьшить доходы государственного бюджета РФ, объяснил эксперт. Однако Россия переориентировала поставки, и главным покупателем нефтепродуктов с 2022 года стала Турция, которая в основном закупает мазут и дизельное топливо. В ЕС все же завозят запрещенные нефтепродукты из России, но не напрямую, а через Турцию, считает Юшков.

В Анкаре заявляют, что все импортированное из России топливо потребляется на внутреннем рынке, а в Европу экспортируются только произведенные в Турции нефтепродукты. Прямой реэкспорт российского дизеля в ЕС запрещен, и турки маскируются, хотя по статистике видно, что объемы поставок из России в Турцию практически совпадают с объемами поставок из Турции в Европу, — отметил аналитик.

Юшков добавил, что переориентация российских поставок привела к увеличению общего объема экспорта нефтепродуктов. В 2023 году Россия продавала на внешних рынках в среднем 2,6 млн баррелей в сутки, что больше показателей за 2022 год. Это произошло из-за крупных покупателей — Китая, Индии, Бразилии и других стран.

Ранее стало известно, что зависимость российской экономики от экспорта различных товаров и услуг стала минимальной за последние 30 лет, снизившись до уровня 1990-х годов. Отмечается, что потребность ВВП РФ в иностранной продукции сократилась до отметки 23,3%.