Стало известно о рекордном снижении зависимости России от экспорта РБК: зависимость РФ от экспорта упала до 23,3% — уровня 1990-х годов

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Зависимость российский экономики от экспорта различных товаров и услуг стала минимальной за последние 30 лет, снизившись до уровня 1990-х годов, передает РБК. Отмечается, что потребность ВВП РФ в иностранной продукции сократилась до отметки в 23,3%.

По данным агентства, в 2022 году зависимость от экспорта составила 27,7%, а в период с 2011-2022 годов среднее значение этого показателя равнялось 27,5%. Если говорить в денежном эквиваленте, то объем иностранных товаров и услуг в прошлом году составил $465,4 млрд, что на 27% меньше аналогичных показателей в 2022 году.

Действительно, экспорт в отношении к ВВП стал рекордно низким в современной истории, об этом свидетельствуют данные Росстата, — пояснил научный сотрудник ИЭП Дмитрий Кузнецов.

Экономист Bloomberg Economics Александр Исаков отметил, что в 2023 году российская экономика показала высокие темпы роста — 3,6% — на фоне снижения доли иностранных товаров. Однако, по его словам, нельзя с уверенностью утверждать, что сам по себе процесс уменьшения доли экспорта в ВВП не может считаться положительным или негативным, поскольку нет прямой зависимости между этим показателем и уровнем роста экономики.